Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

McLaren celebra 30 anni di leggende con “States of Endurance”

Published

Tre supercar, otto stati americani e 3.867 miglia di pura passione per la guida: è questo il cuore di “States of Endurance”, il progetto di McLaren che ha attraversato gli Stati Uniti da costa a costa per celebrare il trentesimo anniversario della storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 1995. Un viaggio simbolico che ha unito lo spirito dell’endurance, l’adrenalina del motorsport e l’eccellenza ingegneristica del marchio britannico.

Protagoniste assolute dell’avventura, le McLaren 750S Coupé e Spider e la McLaren Artura Spider, condotte dai piloti professionisti Paul Rees, Jack Barlow e Oliver Webb. Queste supercar, autentiche incarnazioni del DNA da competizione di McLaren, hanno percorso quasi 4.000 miglia di strade americane, dimostrando come prestazioni da pista e comfort da gran turismo possano convivere in perfetto equilibrio.

Il viaggio ha preso il via da Monterey, California, in occasione della Monterey Car Week, dove McLaren ha presentato in anteprima nordamericana il progetto Project: Endurance. Da lì, le vetture hanno attraversato il paese con tappe in Newport Beach, Scottsdale, Dallas, Atlanta, Orlando e Miami, dove si è concluso l’itinerario. Ogni “pit stop” è stato l’occasione per incontrare la community McLaren, i fan e i clienti, ma anche per celebrare la passione condivisa per le gare di endurance e le performance senza compromessi.

A rendere ancora più iconico il viaggio, le tre livree dedicate a alba, giorno e notte, un omaggio visivo alle fasi della 24 Ore di Le Mans. Questi colori hanno raccontato il senso profondo dell’endurance: resilienza, determinazione e spirito di squadra.

Partner ufficiale del progetto è stata TUMI, che ha equipaggiato i piloti con la collezione TUMI | McLaren Primavera 2025, tra cui lo zaino Velocity Backpack in Super Grey. Questa collaborazione tra due marchi sinonimo di innovazione e design fonde ispirazione automobilistica e stile premium, con la possibilità di personalizzazione direttamente in boutique — come hanno fatto i protagonisti del viaggio.

Durante le tappe, gli appassionati hanno potuto ammirare anche la McLaren 750S Le Mans, realizzata per commemorare la vittoria del 1995, e scoprire Project: Endurance, il programma clienti che segna il ritorno di McLaren nella categoria top delle gare di endurance a partire dal 2027.

Tra i testimonial che hanno incontrato i piloti lungo il percorso c’è stato anche Justin Bell, uno dei protagonisti della storica edizione 1995 della 24 Ore di Le Mans, insieme a figure provenienti da mondi diversi — allevatori, astronauti, atleti — che hanno condiviso le loro storie di resistenza e determinazione.

Le gare di endurance rappresentano la tenacia di McLaren e ‘States of Endurance’ è il perfetto connubio tra la nostra tradizione e la nostra ingegneria all’avanguardia,” ha dichiarato Henrik Wilhelmsmeyer, Chief Commercial Officer di McLaren Automotive. “Abbiamo voluto far vivere ai nostri fan e clienti il brivido della resilienza e della performance, dimostrando che l’endurance non è solo una prova in pista, ma uno stato d’animo, un modo di vivere.”

Con la 750S, la supercar di serie più leggera e potente mai costruita da McLaren, e la Artura, la prima ibrida ad alte prestazioni della casa di Woking, il brand conferma la sua leadership nell’unire design distintivo, ingegneria ultraleggera e prestazioni senza compromessi.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Motori

BYD e DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino 2025

Motori

CUPRA Tindaya: la nuova showcar che segna un viaggio nell’ignoto

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Spettacolo

Anastasio lancia il “LMNPP TOUR”: un viaggio tra musica e teatro

Spettacolo

Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Motori

SUBARU nominata “Brand più affidabile 2025” da Consumer Reports

Motori

Tesla aggiorna Model 3 e Model Y: più autonomia, nuove funzionalità e prezzi invariati

Motori

Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e sicurezza a un prezzo competitivo

Motori

McLaren celebra 30 anni di leggende con “States of Endurance”

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Spettacolo

Olivia Dean: una nuova stella del soul conquista le classifiche mondiali

Motori

BMW: a Lipsia il primo stabilimento al mondo collegato a una pipeline per l’idrogeno

Motori

Italian Renault 4 Festival 2024: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Giochi

Hot Wheels trasforma la CLA in un’auto giocattolo di grandi dimensioni

Motori

Dacia Hipster Concept: la rivoluzione elettrica “popolare” secondo Dacia

Motori

MG 3 sotto esame: il crash test Euro NCAP rivela difetti nei sedili

Motori

Hyundai RN22e: il laboratorio su ruote per le sportive elettriche del futuro

Sport

KGM è Official Mobility Partner della Numia Vero Volley Milano

Spettacolo

Concerti al PalaSele 25/26: al via il 14 ottobre una nuova imperdibile stagione live

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: ieri sera in 10mila per il rap show nel quartiere Corviale di Roma

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Spettacolo

RICKY MARTIN: è uscito oggi l’attesissimo singolo “A MEDIO VIVIR” in collaborazione con Carìn Leòn
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Nel 2025 Tesla rafforza il proprio impegno verso la transizione energetica sostenibile con una nuova iniziativa dedicata al mercato italiano. L’azienda di Elon Musk...

4 ore ago

Motori

SUBARU nominata “Brand più affidabile 2025” da Consumer Reports

Subaru conferma la sua leadership nel panorama automobilistico mondiale, venendo eletta come marchio più affidabile del 2025 da Consumer Reports, prestigiosa realtà americana nel...

6 ore ago

Motori

Tesla aggiorna Model 3 e Model Y: più autonomia, nuove funzionalità e prezzi invariati

Settembre si chiude con un nuovo traguardo per Tesla, che si conferma il marchio di veicoli elettrici più venduto in Italia. Dall’inizio dell’anno, la...

7 ore ago

Motori

Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e sicurezza a un prezzo competitivo

Mazda amplia la propria gamma con la nuova CX-30 Ad’vantage, una versione speciale del suo crossover ibrido compatto pensata per chi desidera il perfetto...

8 ore ago