McLaren celebra il titolo mondiale di Formula 1 2024 con le MCL38 Celebration Edition

McLaren celebra una stagione indimenticabile in Formula 1 con una produzione limitata di supercar esclusiva, dedicata alla vittoria del Campionato del Mondo Costruttori di Formula 1 2024. Saranno diciotto i fortunati clienti McLaren che avranno l’opportunità di possedere uno dei modelli speciali MCL38 Celebration Edition, progettati per commemorare il successo storico del marchio.

La McLaren ha conquistato il titolo al Gran Premio di Abu Dhabi, chiudendo in bellezza una stagione dominata fin dal Gran Premio dell’Azerbaigian a settembre. I piloti Lando Norris e Oscar Piastri, con l’aiuto della vettura McLaren MCL38, hanno firmato otto pole position e sei vittorie, regalando al team il suo primo titolo dal 1998. Questo trionfo è stato segnato dalla straordinaria performance in pista, ma anche dalla capacità di McLaren di innovare e stupire, sia con la sua monoposto che con le sue supercar.

In onore di questa storica vittoria, McLaren ha annunciato la realizzazione di una produzione limitatissima delle sue supercar Artura e 750S, in versione Celebration Edition. Solo nove esemplari di ciascun modello saranno messi in vendita, un numero scelto per celebrare la nona vittoria del Campionato Costruttori nella storia di McLaren. Le livree di queste auto sono ispirate ai colori storici del marchio: il Papaya Orange e l’Antracite, con un’ulteriore transizione a zigzag, un tratto distintivo che ormai simboleggia la McLaren nel motorsport.

Il design delle MCL38 Celebration Edition è davvero unico. Ogni vettura presenta dettagli esclusivi, come il logo Champions’ Laurel e il simbolo del Nine-Star, che esprimono il legame diretto con il titolo vinto. I tocchi di arancione aggiuntivi, come una striscia sul cofano e le pinze dei freni, celebrano ulteriormente la vittoria, mentre l’attenzione ai dettagli è evidenziata dalla cura nella personalizzazione, realizzata da McLaren Special Operations.

Michael Leiters, CEO di McLaren Automotive, ha commentato: “La nostra ricerca incessante dell’eccellenza è stata dimostrata nel 2024 con successi straordinari, sia in pista che su strada. Le vittorie di Zak Brown, Andrea Stella, Lando Norris, Oscar Piastri e dell’intero team McLaren Racing nel campionato Costruttori di Formula 1 sono più che stimolanti. Per celebrare questo traguardo, non c’è modo migliore che proporre un’edizione ultra-esclusiva delle nostre pluripremiate Artura e 750S. Ogni vettura non è solo una macchina, ma un tributo al nostro successo.”

Gli interni delle MCL38 Celebration Edition sono altrettanto esclusivi: il Visual Carbon Fibre Extended Sill Cover sul lato del guidatore è firmato dai piloti stessi, Lando Norris e Oscar Piastri, e il Champions’ Laurel è presente sulla sezione del poggiatesta del sedile. Ogni vettura è inoltre accompagnata da un raro souvenir su misura: una targhetta identificativa che integra una sezione originale della carrozzeria in fibra di carbonio di una McLaren MCL38 di Formula 1. Un’altra targa, situata nell’area di stivaggio del cofano, elenca tutte le pole position, vittorie in gara e giri veloci registrati durante la vittoriosa stagione di Formula 1.