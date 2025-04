Mercato Auto, crescita dell’usato: dati ACI marzo 2025. Crescono le auto ibride sul nuovo.

Il mercato dell’usato nel settore automobilistico ha registrato una crescita significativa nel mese di marzo 2025, secondo il comunicato stampa dell’ACI – Automobile Club d’Italia. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è osservato un aumento del 4,7% nel totale dei veicoli usati, con un incremento del 4,4% per le auto e del 6,5% per le moto.

Uno degli aspetti più interessanti rilevati nell’analisi statistica è il rapporto tra auto nuove e usate: ogni 100 autovetture nuove vendute, 170 auto usate hanno trovato acquirenti nel mese di marzo. Questo dato indica una forte presenza e domanda sul mercato dell’usato, evidenziando la preferenza di una parte significativa dei consumatori per veicoli pre-owned.

Nel panorama delle alimentazioni, l’ACI sottolinea che le motorizzazioni tradizionali, come il diesel e la benzina, mantengono ancora la loro predominanza nel mercato dell’usato. Tuttavia, si nota una crescita significativa dell’ibrido a benzina, che rappresenta l’8,7% delle transazioni, con un aumento del 33,8%. Non da meno, le auto elettriche hanno raggiunto l’1% di quota, registrando un incremento del 50,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un altro dato rilevante riguarda i passaggi di proprietà totali, che hanno registrato un aumento del 4,7%, con 392.647 pratiche contro le 374.897 dello stesso periodo nel 2024. In particolare, i passaggi di proprietà per le auto sono cresciuti del 4,4%, con 286.812 formalità contro le 274.772 dell’anno precedente. Un trend positivo è evidente anche per le motociclette, con un aumento del 6,5% nei trasferimenti di proprietà.

Infine, analizzando le radiazioni dei veicoli, si osserva un incremento dell’0,9% nel totale, con 121.105 pratiche registrate nel mese di marzo 2025. Le auto hanno visto una lieve flessione delle radiazioni (-0,4%), mentre le moto hanno registrato un aumento del 1,2%. Interessante notare che le auto ibride a benzina e elettriche stanno guadagnando sempre più terreno nel mercato dell’usato, con incrementi significativi rispetto all’anno precedente.

In conclusione, i dati forniti dall’ACI evidenziano una tendenza positiva per il mercato dell’usato nel settore automobilistico, con una preferenza crescente per veicoli con alimentazioni alternative e una maggiore attenzione verso l’acquisto di auto e moto usate.

Auto Nuove

1. Analisi per Tipo di Alimentazione

Nel mese di marzo 2025, il mercato delle vendite di automobili ha mostrato dinamiche interessanti a seconda del tipo di alimentazione. Le auto ibride elettriche (HEV) hanno registrato un incremento delle vendite, raggiungendo un totale di 78,796 unità, un significativo aumento rispetto ai 62,149 unità di febbraio 2025. Questo trend evidenzia una crescente preferenza dei consumatori verso soluzioni di mobilità più sostenibili.

Le automobili a benzina hanno anch’esse visto un aumento delle vendite, passando da 36,552 unità a febbraio a 46,220 a marzo. Questo incremento suggerisce che, nonostante la spinta verso l’elettrico, i veicoli a benzina continuano ad avere una forte domanda.

Le vendite delle automobili diesel, invece, hanno mostrato un notevole aumento da 13,574 a febbraio a 17,751 a marzo. Questo potrebbe indicare una ripresa dell’interesse per i veicoli diesel, probabilmente a causa di una maggiore disponibilità di modelli più efficienti e meno inquinanti.

Le auto a GPL hanno invece visto un incremento da 13,395 a febbraio a 13,431 a marzo, suggerendo una stabilità nelle vendite. Le elettriche (BEV) hanno raggiunto le 9,393 vendite, con un incremento rispetto alle 6,980 unità di febbraio. Infine, le ibride plug-in (PHEV) hanno visto un incremento da 6,207 a 7,841 unità.

2. Confronto delle Vendite per Categoria e Marchio (Febbraio vs Marzo 2025)

Nel confronto mese per mese tra febbraio e marzo 2025, i dati indicano un notevole cambiamento nelle vendite per marchio e categoria. Ad esempio, il marchio Fiat ha visto un incremento significativo delle vendite della Panda, passando da 11,891 a 12,581 unità, mentre la Yaris di Toyota ha mantenuto una performance solida con 3,784 vendite a marzo, rispetto a 3,549 a febbraio.

Le vendite della Jeep Avenger hanno visto una crescita notevole, passando da 2,203 a 2,478 unità. Questa tendenza potrebbe indicare una crescente popolarità dei SUV ibridi. D’altra parte, la Peugeot 208 ha mantenuto un buon volume di vendite, con 2,997 unità a marzo rispetto a 1,932 a febbraio.

Per quanto riguarda le auto a benzina, la Citroen C3 ha mostrato un notevole aumento passando da 5,102 a 4,740 vendite, mentre la Volkswagen T-Cross ha visto un incremento delle vendite da 1,836 a 2,344 unità. Al contrario, la Nissan Juke ha visto un incremento delle vendite da 1,638 a 1,668, dimostrando una stabilità nelle vendite.

3. Tendenze Significative e Possibili Scenari Futuri

Le tendenze evidenziate dai dati di vendita mostrano un chiaro spostamento verso i veicoli ibridi elettrici e le auto elettriche, indicando una crescente sensibilità dei consumatori verso la sostenibilità ambientale. Questo è supportato dall’aumento delle vendite di modelli come la Fiat Panda e la Toyota Yaris Cross, che hanno registrato incrementi significativi.

Inoltre, l’aumento delle vendite di auto diesel potrebbe suggerire una ripresa del mercato tradizionale, spinto da nuove tecnologie che migliorano l’efficienza e riducono le emissioni. Tuttavia, è probabile che la domanda di veicoli elettrici continui a crescere, sostenuta da politiche governative favorevoli e una crescente consapevolezza ambientale.