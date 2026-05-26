Il trio folk irlandese Amble arriva a Milano per un'unica data italiana nel 2027

Grande attesa per il debutto italiano del trio folk irlandese Amble, che si esibirà in un'unica data nel nostro Paese venerdì 12 febbraio 2027 presso la Santeria Toscana 31 di Milano. La band, composta da Robbie Cunningham, Oisín McCaffrey e Ross McNerney, ha conquistato rapidamente l'attenzione della scena internazionale e si prepara a incontrare dal vivo il pubblico italiano.



I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 28 maggio 2026, con registrazione gratuita sul sito dedicato. La vendita generale partirà invece dalle ore 10:00 di venerdì 29 maggio 2026 tramite i principali circuiti nazionali.



Amble nasce nel 2022 tra le contee di Leitrim, Longford e Sligo. Il gruppo si è distinto per un sound autentico e minimale, capace di reinterpretare in chiave personale la tradizione narrativa irlandese. Hanno iniziato la loro carriera artistica nei pub e sui piccoli palchi acustici, scegliendo di mettere in primo piano armonie vocali intime, arrangiamenti essenziali e testi ispirati alla vita quotidiana.



Dopo i primi EP Of Land and Sea e The Commons, gli Amble hanno ottenuto fama internazionale, raggiungendo milioni di streaming online e una crescente fanbase tra Europa e Nord America. L'album d'esordio Reverie, pubblicato nel 2025, ha consolidato la reputazione della band come portavoce della moderna folk irlandese, grazie alla capacità di rendere universali emozioni e storie personali.



Quello di Milano sarà l'unico appuntamento italiano del tour europeo della band. Gli appassionati di folk autentico potranno vivere un'esperienza unica e coinvolgente, all'insegna della musica suonata dal vivo e dell'atmosfera intima che contraddistingue gli Amble.



L'occasione si preannuncia imperdibile per scoprire da vicino una delle realtà più fresche e genuine del panorama musicale internazionale. I fan sono chiamati a segnare la data in calendario per non perdere questo evento esclusivo.