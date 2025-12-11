Mercato dell’usato in calo a novembre 2025: frenano auto e moto, ma l’anno resta positivo

Segno negativo per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano nel mese di novembre 2025. Secondo i dati diffusi dall’Automobile Club d’Italia nel bollettino *“Auto-Trend”*, i passaggi di proprietà delle auto usate, al netto delle minivolture, sono diminuiti dell’1,7% rispetto a novembre 2024, passando da 261.794 a 257.353 pratiche. Calano anche i motocicli, che registrano un -2,8% con 37.761 cambi di mano rispetto ai 38.854 dello stesso mese dell’anno precedente.

Nel complesso, per tutte le categorie di veicoli, la contrazione su base mensile è stata dell’1,5%. Nonostante la flessione di novembre, il bilancio dei primi undici mesi del 2025 resta in terreno positivo: i trasferimenti netti di proprietà hanno infatti segnato una crescita del 2,0% per le autovetture e del 3,0% per i motocicli, mentre il totale per tutti i veicoli si è attestato a +2,2% con 4.035.048 pratiche, contro le 3.948.659 registrate tra gennaio e novembre del 2024.

Sul fronte delle radiazioni, il mese di novembre ha mostrato una situazione contrastante. Le auto registrano una contrazione del 6,1% (93.215 pratiche contro le 99.246 del novembre 2024), mentre per il totale veicoli il calo è stato del 4,8%. In controtendenza il comparto delle due ruote, che segna invece una crescita: +6,9% per i motocicli, con 9.863 operazioni contro le 9.225 dell’anno precedente.

Nel periodo gennaio-novembre 2025 il trend delle radiazioni resta negativo per le auto, in calo del 7,6% con 1.059.910 pratiche rispetto alle 1.147.091 del 2024. Le moto si mantengono quasi stabili, con un leggero -0,3% (112.933 contro 113.269). Complessivamente, tutti i veicoli hanno registrato una flessione del 6,8%, passando da 1.379.916 a 1.286.466 radiazioni.

Per quanto riguarda le alimentazioni, il mercato dell’usato resta dominato dalle motorizzazioni tradizionali, benzina e diesel. Tuttavia, la quota delle vetture ibride a benzina si conferma al 10,3%, sostenuta da una crescita del 23,2% rispetto all’anno precedente. Le auto elettriche restano ancora una piccola nicchia, ma mostrano un ritmo di espansione significativo: 1,3% del totale, con un aumento del 38,3%.

In sintesi, novembre 2025 ha segnato un rallentamento per il mercato dell’usato e delle radiazioni, pur con un bilancio complessivo che resta positivo su base annuale. Il comparto continua a risentire delle incertezze del settore automobilistico, ma conferma al tempo stesso la tendenza verso una lenta e progressiva diversificazione delle alimentazioni, con l’ibrido e l’elettrico che, seppur marginali, continuano a guadagnare spazio nel panorama delle compravendite.