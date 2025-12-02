Connect with us

Motori

Mercato Italia a novembre: ecco tutti i numeri di Toyota

Published

Il mese di novembre conferma il successo di Toyota sul mercato automobilistico italiano. Il marchio giapponese continua a imporsi come principale tra gli importatori, grazie a un portafoglio di modelli sempre più apprezzati e a una strategia multitecnologica che convince per equilibrio e sostenibilità.

Con 10.797 unità vendute e una quota di mercato dell’8,7%, Toyota si conferma al primo posto tra i brand importatori, risultato che mantiene anche nel cumulato degli undici mesi del 2024. Il mercato complessivo si è chiuso con 124.222 immatricolazioni, restando stabile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma registrando comunque una contrazione del 2,4% nei primi undici mesi.

Toyota ha saputo invece crescere: la sua quota complessiva dall’inizio dell’anno sale al 7,9%, in lieve aumento rispetto al 2023. La forza del marchio si manifesta soprattutto nel segmento Full Hybrid, dove la casa giapponese detiene il 45% di quota. A novembre tre modelli Toyota si sono piazzati tra le prime sei auto più vendute in Italia: Yaris Cross, Yaris e Aygo X.

Anche sul piano geografico la diffusione del marchio è significativa. Toyota guida le vendite in sei Regioni italiane – Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Veneto e, da questo mese, anche Toscana – e mantiene la leadership in 25 città, tra cui Roma, Milano, Bologna, Verona, Treviso e molte altre. Nella Capitale, in particolare, la quota di mercato ha raggiunto il 17%, un risultato che conferma l’affezione dei clienti italiani al marchio.

Il marchio Lexus, parte del gruppo Toyota, conferma la propria espansione nel segmento Premium. A novembre ha totalizzato 547 unità vendute, raggiungendo 6.012 consegne da inizio anno, per una quota del 2,2% e un incremento del 7% rispetto al 2023. Protagonista di questo risultato è la nuova LBX, che con 3.373 unità mantiene stabilmente il podio della sua categoria.

Nel complesso, i risultati di novembre dimostrano la capacità del gruppo Toyota di consolidare la propria posizione nel mercato italiano, puntando su un concetto di mobilità sostenibile e accessibile che continua a rispondere ai bisogni di un pubblico sempre più attento alla tecnologia e all’efficienza. Anche a dicembre la casa giapponese proseguirà con la campagna di incentivi, sostenendo così le vendite e la diffusione delle sue soluzioni ibride in tutto il Paese.

