Mercedes-AMG: scende in pista a Monza la settima edizione dell’AMG Performance Day

L’Autodromo Nazionale Monza è pronto ad ospitare, giovedì 17 aprile, la settima edizione dell’attesissimo AMG Performance Day, un appuntamento divenuto ormai un must per la grande famiglia di Mercedes-AMG. L’evento promette emozioni uniche per gli appassionati del celebre motto “One man, one engine”, offrendo loro la possibilità di scendere in pista con la propria vettura e di scoprire da vicino le ultime novità della Casa di Affalterbach.

Quest’anno, i riflettori saranno puntati sulla AMG GT 63 S E PERFORMANCE “Motorsport Collectors Edition”, una limited edition esclusiva prodotta in soli 200 esemplari. Questa vettura si distingue per la sua inconfondibile livrea PETRONAS e per l’elegante Pacchetto AMG Exterior Carbon Fibre.

Mercedes-AMG si conferma come il brand ad alte prestazioni con la gamma prodotti più ampia sul mercato, potendo vantare ben 22 modelli e oltre 40 varianti, suddivise tra “performance car”, “sports car” e “street legal race car”.

Sono oltre 300 i fan di Mercedes-AMG pronti a vivere l’adrenalina della pista in questa settima edizione dell’AMG Performance Day a Monza. Un evento che celebra la passione per le alte prestazioni, creando un mix unico di emozioni, amicizia e un forte legame con un marchio che continua a crescere costantemente.

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, ha dichiarato: “Per marchi come Mercedes-AMG o Classe G il senso di appartenenza rappresenta un elemento centrale per chi sceglie di entrare a far parte di queste due famiglie. Ed è proprio da qui che si sviluppano piattaforme come gli AMG Performance Day e il GOT, il primo club ufficiale dedicato a Classe G. In questa occasione, in un luogo iconico per il mondo del motorsport, abbiamo voluto nuovamente rendere omaggio ai principali Ambassador di Mercedes-AMG, i nostri ‘One man, one engine’, molto più che semplici clienti, dei veri e propri fan capaci come nessun altro di trasmettere la propria passione ampliando sempre più la grande community.”

L’AMG Performance Day 2025 si preannuncia quindi come un’occasione imperdibile per celebrare la potenza, l’esclusività e la passione che contraddistinguono il mondo Mercedes-AMG, con la AMG GT 63 S E PERFORMANCE “Motorsport Collectors Edition” pronta a conquistare il cuore degli appassionati presenti all’Autodromo di Monza.