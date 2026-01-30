Connect with us

Mercedes-Benz accelera verso il futuro: nasce l’ecosistema dei robotaxi di lusso

Mercedes-Benz compie un passo decisivo verso la mobilità del domani, annunciando lo sviluppo di un ecosistema di robotaxi basato su tecnologie avanzate e sulla nuova Classe S. La Casa di Stoccarda, da sempre sinonimo di innovazione e sicurezza, intende ridefinire il concetto di trasporto urbano automatizzato unendo comfort, affidabilità e automazione ad alti livelli.

In collaborazione con partner tecnologici di primo piano come NVIDIA e Momenta, Mercedes-Benz mira a concretizzare un progetto di mobilità altamente automatizzata che promette di trasformare il settore del trasporto individuale e collettivo. Queste partnership strategiche consentono di combinare le competenze nel campo dell’intelligenza artificiale, della sensoristica e dei sistemi di guida autonoma, accelerando lo sviluppo di un’infrastruttura digitale robusta e sicura.

Parallelamente, i fornitori di servizi di mobilità come Uber e Lumo prevedono di offrire al pubblico servizi di robotaxi di lusso, capaci di coniugare tecnologia di punta e standard di sicurezza elevatissimi. Il cuore di questo progetto risiede nell’esperienza unica offerta dalla Classe S, il cui DNA tecnologico costituisce la base per nuove piattaforme di mobilità.

Elemento centrale dell’iniziativa è MB.OS, il sistema operativo proprietario di Mercedes-Benz, che, affiancato dalle soluzioni MB.DRIVE, permette una gestione altamente integrata dei componenti digitali e dei sistemi di assistenza alla guida. L’approccio della Casa tedesca rimane fortemente orientato alla sicurezza, favorendo una guida automatizzata senza interruzioni e con il massimo livello di controllo in ogni condizione.

La nuova Classe S è il veicolo scelto per incarnare questa visione. Il suo funzionamento fail-safe assicura continuità operativa anche in caso di malfunzionamenti grazie alle ridondanze integrate nei sistemi di sterzo, frenata, calcolo e alimentazione elettrica. Questa architettura rappresenta il punto di riferimento per lanciare servizi di trasporto autonomo in diverse aree del mondo, tra cui America, Asia, Europa e Medio Oriente.

Attraverso questo approccio organico, Mercedes-Benz si propone non solo di mettere su strada veicoli automatizzati, ma anche di creare un intero ecosistema di mobilità autonoma, capace di dialogare con operatori, città e utenti finali in maniera sicura ed efficiente. È l’inizio di una nuova era della guida automatizzata, nella quale tecnologia, lusso e sostenibilità si incontrano per ridefinire i confini del viaggio urbano.

