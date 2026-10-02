Mercedes-Benz celebra 140 anni di innovazione al Salone dell'Auto di Parigi

Mercedes-Benz porta anteprime come la nuova GLA e modelli elettrici al Salone dell'Auto di Parigi 2026, celebrando 140 anni di innovazione automobilistica.

Mercedes-Benz si prepara al Salone dell’Auto di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre, con uno stand dedicato a prodotti, tecnologie e innovazioni che raccontano il percorso del Marchio tra tradizione e futuro. L’edizione 2026 del Mondial de l’Auto rientra infatti nelle celebrazioni per i 140 Years of Innovation, l’anniversario che ricorda i 140 anni dall’invenzione dell’automobile.

Il riferimento è al brevetto depositato da Carl Benz nel 1886, punto di partenza di una storia che ha accompagnato l’evoluzione della mobilità attraverso innovazioni nel campo della tecnologia, della sicurezza, del comfort, del design e delle prestazioni.

Il Salone parigino sarà soprattutto una vetrina per la nuova gamma di modelli Mercedes-Benz. Sullo stand saranno presenti numerose anteprime, tra cui la nuova GLA, la nuova Mercedes-AMG CLA 45, la nuova GLE, la nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 e la nuova VLE elettrica.

Una presenza che mette in evidenza l’ampiezza dell’offensiva di prodotto avviata dal Marchio e che combina differenti segmenti e filosofie di mobilità. Accanto ai nuovi modelli, grande attenzione sarà riservata alle tecnologie sviluppate per accompagnare la transizione verso una mobilità sempre più elettrificata.

La nuova generazione di modelli elettrici rappresenta uno degli elementi centrali della strategia Mercedes-Benz. Il Salone dell’Auto di Parigi diventa così l’occasione per mostrare concretamente la direzione intrapresa dal Marchio verso la mobilità di domani, attraverso nuovi prodotti e soluzioni tecnologiche.

Il filo conduttore delle celebrazioni è rappresentato dalla capacità di Mercedes-Benz di coniugare la propria eredità con una costante ricerca di nuove soluzioni. Dal brevetto di Carl Benz del 1886 fino alla nuova generazione di vetture elettriche, il Marchio ha attraversato le principali evoluzioni della mobilità mantenendo al centro tecnologia, sicurezza, comfort, design e prestazioni.

Il Mondial de l’Auto 2026 rappresenterà dunque uno degli appuntamenti principali del 140° anniversario, riunendo sotto lo stesso tetto nuovi modelli, tecnologie orientate al futuro e la visione Mercedes-Benz della mobilità che verrà. Un percorso sintetizzato dalla promessa che accompagna oggi il Marchio: Welcome home.