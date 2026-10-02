Opel Corsa GSE: la nuova hot hatch elettrica da 281 CV ora ordinabile

Opel presenta la nuova Corsa GSE, una hot hatch completamente elettrica destinata a conquistare appassionati e automobilisti alla ricerca di sportività e praticità quotidiana. Il nuovo modello, già ordinabile in Italia, si distingue per una potenza di 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, garantendo un'accelerazione bruciante da 0 a 100 km/h in appena 5,5 secondi - nessuna Opel attualmente in gamma è più veloce. Il listino parte da 39.900 euro chiavi in mano (IPT esclusa), con un'offerta di lancio che, grazie a un finanziamento, porta il prezzo a 36.290 euro (oltre oneri finanziari).

La nuova Corsa GSE segna un salto di qualità nel segmento delle compatte sportive a emissioni zero, offrendo quasi il doppio della potenza rispetto alla Opel Corsa Electric similmente equipaggiata. Oltre alla performance, il modello offre un pacchetto estetico e tecnico dedicato: cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, design GSE specifico, freni Alcon ad alte prestazioni, sedili sportivi Alcantara con elementi retrò a scacchi e cinture di sicurezza gialle. Il display performance e interni rifiniti completano un ambiente pensato per chi ama l'adrenalina senza rinunciare al comfort.

Le dotazioni di serie non passano inosservate: sedili e volante riscaldati, sistema di navigazione, cruise control adattivo, telecamera posteriore a 180 gradi, Keyless Entry & Start. Il tutto senza sacrificare la versatilità: il bagagliaio offre da 267 a 1.042 litri di spazio, confermando la vocazione pratica della compatta Opel.

Il cuore tecnologico della Corsa GSE è una batteria agli ioni di litio da 54 kWh (51 kWh netti) che permette un'autonomia dichiarata fino a 374 km secondo ciclo WLTP. La ricarica rapida da 20% a 80% avviene in circa 27 minuti presso le colonnine a corrente continua. Inoltre, il sistema V2L con caricatore bidirezionale consente di alimentare dispositivi esterni tramite la batteria dell'auto, aumentando la flessibilità di utilizzo.

Telaio sportivo, assetto ribassato, differenziale Torsen e sound attivo assicurano una guida dinamica e coinvolgente. Il guidatore può scegliere tra tre modalità di guida - Sport, Normale, Eco - per adattare prestazioni ed efficienza al proprio stile e alle condizioni stradali. I freni a quattro pistoncini garantiscono decelerazioni rapide e sicure anche da alte velocità.

Il design esterno enfatizza la vocazione da hot hatch: spoiler anteriori e posteriori esclusivi GSE, dettagli neri, tetto e specchietti nero carbonio e pinze freno gialle. La sigla GSE spicca in bella vista sui lati della carrozzeria, mentre all'interno spiccano i sedili performance con poggiatesta integrato e loghi dedicati.

La Corsa GSE rappresenta la perfetta sintesi tra sportività e usabilità quotidiana, estendendo la gamma di auto Opel elettriche ad alte prestazioni dopo il recente successo della Mokka GSE. La nuova arrivata sarà protagonista anche al prossimo Salone di Parigi, dove celebrerà il debutto pubblico e offrirà agli appassionati la possibilità di ammirarla dal vivo.