Stellantis vola a settembre: FIAT e Pandina confermano la leadership del mercato auto

Stellantis ha registrato una crescita a doppia cifra nel mercato italiano dell'auto a settembre 2026, con volumi in aumento del 12,6% grazie anche all'apporto di Leapmotor. Il gruppo ha immatricolato 38.704 veicoli, a fronte di una crescita totale del mercato nazionale del 9,9%, fissatasi a 139.356 unità. La quota mensile di Stellantis ha raggiunto il 27,8% (+0,7%), e risulta positiva anche escludendo Leapmotor, con un incremento delle vendite del 7,5% e una quota del 26,2%.

La Fiat Pandina si è posizionata in vetta alla classifica mensile con 10.401 unità immatricolate e il 7,5% di quota, seguita da altri modelli del gruppo come Jeep Avenger, Peugeot 3008, FIAT Grande Panda e Citroën C3, rispettivamente nella top 10 nazionale delle auto più vendute. Risultati - ha sottolineato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia - che ribadiscono la forza dei nostri marchi.

Nei primi nove mesi del 2026, Stellantis ha raggiunto 379.936 registrazioni, realizzando una crescita complessiva del 13,9% rispetto all'8,7% dell'intero mercato nazionale (1.268.964 unità). La quota di mercato del gruppo si attesta così al 29,9% (+1,4%). Escludendo Leapmotor, la crescita è stata del 6,2% con quota al 27,7%.

FIAT rimane saldamente in testa alle vendite in Italia. A settembre sono state 15.876 le auto immatricolate, per una quota dell'11,4% e una crescita di 1,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese 2025. Nei primi nove mesi l'aumento è dell'1,8%, con 144.464 auto consegnate e la stessa quota dell'11,4%. Da segnalare il record nel canale privati: a settembre la quota è salita al 12,2% (+2 punti percentuali).

In forte evidenza anche Leapmotor, che rafforza il suo ruolo nella mobilità elettrificata: 2.200 immatricolazioni e una crescita annua del 453%, differenziandosi come brand con la migliore performance del mercato. Leapmotor registra il 1,6% delle vendite totali di Passenger Cars e il 2,1% nel segmento privati. Nel mercato delle auto elettriche (BEV), conquista il secondo posto tra i privati con una quota del 16,3% e nel segmento PHEV/REEV raggiunge anch'esso la seconda posizione. La Leapmotor T03 si conferma tra le elettriche preferite dagli italiani: terzo modello più venduto tra i privati, prima assoluta nel segmento A (45,8% di quota). Da menzionare anche la nuova Leapmotor B03X, già best seller nel segmento B-SUV elettrici dopo poche settimane dal lancio.

Stellantis domina anche tra i veicoli commerciali con Fiat Professional in testa: a settembre 4.565 immatricolazioni (quota 28,9%), e nei nove mesi 34.225 unità (quota 25,2%). Ducato, Scudo e Doblò occupano le prime tre posizioni tra i van più venduti, con Ducato primo nei nove mesi con 13.931 unità.

Infine, FIAT primeggia anche nella micromobilità grazie a Topolino, leader nei quadricicli. Nei quadricicli leggeri elettrici, la quota raggiunge il 41,7% nei primi nove mesi dell'anno (+2,6%). I numeri di settembre confermano la solida leadership di Stellantis e dei suoi brand sul mercato italiano, sia per i modelli tradizionali che per l'offerta elettrica e commerciale.