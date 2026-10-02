Torna su Rai 1 Da noi... a ruota libera con Francesca Fialdini: ospiti e novità

Domenica 4 ottobre alle 17:20 riparte su Rai 1 Da noi... a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione vedrà la conduttrice intervistare non solo importanti protagonisti dello spettacolo ma anche persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita, offrendo al pubblico storie intense di rinascita e nuovi inizi.



La ruota, simbolo del format, rappresenta trasformazione, rinascita e coraggio: in ogni puntata vengono raccontate infatti storie vere che riflettono la realtà del nostro tempo, attraverso linguaggi e prospettive sempre differenti.



Tra gli ospiti della prossima puntata spicca Carolyn Smith, storica giurata di Ballando con le stelle. Accanto a lei, spazio ai protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che stanno raccogliendo grande consenso nel palinsesto del mercoledì sera su Rai 1 con i loro duetti impossibili.



Attesi anche Matilde Gioli, Cristina Marino e Marco Rossetti, tre volti amatissimi dal pubblico grazie al successo di DOC - Nelle tue mani, giunto all'attesissima quarta stagione.



Il programma, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time di Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy e parte di Banijay Entertainment, si conferma come uno spazio di racconto e condivisione di esperienze di vita autentiche e attuali, sempre attente alle emozioni e alle storie dei propri ospiti.