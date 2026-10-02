BMW F 450 R: la nuova naked compatta da 48 CV

La nuova BMW F 450 R è la naked da 48 CV con motore bicilindrico da 420 cm³, ciclistica sportiva, elettronica evoluta e design ispirato alla S 1000 R.

La nuova BMW F 450 R entra nella famiglia delle naked di BMW Motorrad con un progetto specificamente sviluppato per la classe dei 48 CV. Una moto compatta e dinamica, pensata per offrire un'esperienza di guida coinvolgente su strada e caratterizzata da un design che richiama in modo evidente quello della più sportiva S 1000 R.

Al centro del progetto c'è il nuovo motore bicilindrico parallelo da 420 cm³, già introdotto sulla F 450 GS e rivisto per questa applicazione con una messa a punto specifica per l'utilizzo stradale. Il propulsore utilizza perni di manovella sfasati di 135 gradi e sviluppa 35 kW, pari a 48 CV, a 8.750 giri/min, con una coppia massima di 43 Nm a 6.750 giri/min. BMW sottolinea in particolare la disponibilità della coppia ai bassi regimi: già a 3.000 giri/min è infatti disponibile l'80% del valore massimo.

Il motore è abbinato a un cambio a sei marce e a una trasmissione secondaria a catena sul lato sinistro. Di serie, fatta eccezione per la versione Base che può riceverlo successivamente, è disponibile lo Shift Assistant Pro, che permette di effettuare cambiate sia in salita sia in scalata senza utilizzare la frizione. A richiesta è invece disponibile l'Easy Ride Clutch, un sistema pensato per rendere più semplice la guida soprattutto nel traffico, nelle manovre e nei tratti ricchi di curve.

Sul fronte dell'efficienza, la F 450 R dichiara un consumo di 3,8 l/100 km e, grazie al serbatoio da 14 litri, un'autonomia superiore ai 350 km. L'intervallo di manutenzione è fissato a 10.000 km.

La base tecnica deriva dalla nuova ciclistica sviluppata per la F 450 GS, ma sulla F 450 R l'assetto è stato adattato alle esigenze di una naked stradale. Il telaio a traliccio in tubi d'acciaio integra il motore bicilindrico come elemento portante e punta su rigidità, robustezza e precisione di guida.

All'anteriore troviamo una forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm, mentre al posteriore opera un forcellone a doppio braccio in alluminio con struttura cava, abbinato a un monoammortizzatore centrale KYB. Nella configurazione Sport Suspension è possibile intervenire sulle regolazioni dello smorzamento della forcella, mentre il mono posteriore consente di regolare precarico della molla e freno in estensione.

I cerchi sono in alluminio fuso e sono abbinati a pneumatici tubeless nelle misure 110/70-17 all'anteriore e 150/60-17 al posteriore.

Anche l'impianto frenante punta su componenti di livello elevato per la categoria: davanti è presente un disco flottante da 310 mm con pinza monoblocco Brembo a quattro pistoncini, mentre dietro troviamo un disco da 240 mm con pinza ByBre a singolo pistoncino.

La dotazione elettronica comprende le modalità di guida Rain, Road e Dynamic, insieme a ABS Pro, Dynamic Brake Control (DBC), Dynamic Traction Control (DTC) e regolazione della coppia di rilascio del motore tramite MSR.

L'ABS Pro permette di mantenere l'assistenza anche a moto inclinata, mentre il DBC interviene nelle frenate più impegnative impedendo che un'azione involontaria sull'acceleratore possa comprometterne l'efficacia. Completa il pacchetto la luce di stop dinamica.

L'ergonomia è stata studiata per rendere la F 450 R accessibile e intuitiva. Il manubrio conico in alluminio è rialzato e vicino al pilota, mentre la sella in due parti presenta un'altezza standard di 790 mm. Attraverso gli Accessori Originali BMW Motorrad è inoltre possibile scegliere una sella Sport più alta di 20 mm oppure una versione ribassata di 15 mm.

La nuova BMW F 450 R adotta di serie un sistema di illuminazione completamente a LED e un display TFT da 6,5 pollici, attraverso il quale il pilota può visualizzare le principali informazioni della moto e accedere anche alle funzioni di connettività, telefonia, musica e navigazione. Nel cockpit è inoltre presente una porta USB-C.

La gamma si articola in quattro versioni. La F 450 R Base è proposta in Cosmic Black, mentre la F 450 R Exclusive, sempre in Cosmic Black, aggiunge Shift Assistant Pro e sospensioni Sport. Al vertice si trovano la F 450 R M Sport e la M Sport con Pacchetto Innovation, quest'ultima equipaggiata anche con Easy Ride Clutch.

Le versioni M Sport adottano la livrea Snaefell white / M Motorsport, il telaio bianco e gli adesivi sui cerchi nei colori M Motorsport. Entrambe dispongono inoltre di Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro e sospensioni Sport.

Con la F 450 R, BMW Motorrad porta quindi nella classe dei 48 CV una naked progettata per combinare accessibilità, tecnologia e carattere sportivo, con una ciclistica sviluppata per rendere la guida agile e coinvolgente e un linguaggio estetico direttamente ispirato alla famiglia delle naked sportive BMW.