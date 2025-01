Mercedes-Benz Classe E è “Best Performer” 2024 Euro NCAP

La Mercedes-Benz Classe E ha conquistato un nuovo traguardo in termini di sicurezza, ricevendo il prestigioso titolo di “Best Performer” 2024 da Euro NCAP, l’organizzazione europea indipendente dedicata alla valutazione della sicurezza dei veicoli. Questo riconoscimento la consacra come l’auto più sicura testata lo scorso anno, un risultato che conferma l’impegno del marchio nella protezione di tutti gli utenti della strada.

Il premio “Best in Class” di Euro NCAP si basa su una rigorosa media ponderata di quattro aree di sicurezza: Protezione degli occupanti adulti, Protezione degli occupanti bambini, Protezione degli utenti deboli della strada e Tecnologie di assistenza alla sicurezza. La Mercedes-Benz Classe E si è distinta ottenendo punteggi eccellenti in tutte le categorie, grazie a un’innovativa combinazione di soluzioni tecnologiche e design avanzato.

Markus Schäfer, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer per Sviluppo e Approvvigionamenti, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, dichiarando: “Mercedes-Benz è sinonimo di sicurezza. Siamo i pionieri della sicurezza dei veicoli. Sono orgoglioso che il premio ‘Best Performer’ di Euro NCAP riconosca i nostri sforzi per aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.”

Euro NCAP, organizzazione composta da ministeri dei trasporti europei, club automobilistici e associazioni assicurative, rappresenta uno dei più autorevoli punti di riferimento in materia di sicurezza. I crash test e le valutazioni condotti dall’ente forniscono un’indicazione chiara delle prestazioni dei veicoli sul mercato. Il riconoscimento attribuito alla Classe E sottolinea l’efficacia dei sistemi di sicurezza attiva e passiva sviluppati da Mercedes-Benz.

Con tecnologie avanzate come sistemi di assistenza alla guida, frenata d’emergenza autonoma e protezione migliorata per pedoni e ciclisti, la Classe E si conferma all’avanguardia. Questo traguardo riflette l’impegno costante di Mercedes-Benz nello sviluppo di veicoli capaci di offrire un altissimo livello di protezione per tutti gli utenti della strada, consolidando il suo ruolo di leader nell’innovazione e nella sicurezza automobilistica.