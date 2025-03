Mercedes-Benz: completati i test sotto zero della nuova GLC con tecnologia EQ

La GLC è da tempo il modello SUV più popolare di Mercedes-Benz, e nel 2024 ha conquistato il primato come gamma più venduta del marchio. Ora, la casa di Stoccarda si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l’arrivo di una GLC completamente elettrica, un’innovazione che segna una svolta per l’intera famiglia di SUV della Stella.

Progettata fin dall’inizio come veicolo elettrico a batteria (BEV), la nuova GLC full electric integra la tecnologia più avanzata di Mercedes-Benz, garantendo prestazioni all’avanguardia, autonomia superiore, efficienza ottimale e velocità di ricarica migliorata. Il tutto senza sacrificare la versatilità e la praticità che hanno reso celebre la gamma GLC.

I prototipi della nuova GLC elettrica sono stati recentemente sottoposti a severe prove invernali nelle regioni polari della Svezia, affrontando temperature ben al di sotto dello zero e percorrendo strade completamente innevate. Resistenza e affidabilità sono state messe alla prova, e il SUV ha dimostrato una performance eccezionale anche nelle condizioni più difficili.

“La nostra nuova GLC elettrica è un’auto senza compromessi – e noi la testiamo senza compromessi. Durante i test invernali in Svezia, la nuova GLC full electric ha dimostrato la sua affidabilità e robustezza, anche in condizioni estreme. Rappresenta innovazione e qualità, come dimostrato nei test nel rigido inverno scandinavo” ha dichiarato Christoph Starzynski, Vice President Overall Vehicle Development & Integration di Mercedes-Benz Group AG.

Grazie alla concezione altamente efficiente della batteria, la nuova GLC elettrica ha affrontato con successo una delle sfide più difficili per i veicoli elettrici: mantenere elevata efficienza e autonomia anche in condizioni di freddo estremo. Nonostante le basse temperature, il SUV di Mercedes-Benz ha garantito le prestazioni ottimali attese dai clienti, senza compromessi in termini di sicurezza e comfort di guida.

Durante i test su ghiaccio e neve nella località svedese di Arjeplog, la nuova GLC elettrica ha confermato le sue doti di maneggevolezza e trazione. Il sistema 4MATIC, combinato con una potente unità di trazione anteriore, assicura una guida reattiva e sicura. Grazie alla Disconnect Unit (DCU), l’asse anteriore può essere inserito o disinserito in modo dinamico, ottimizzando la distribuzione della coppia in base alle condizioni della strada.

I sensori avanzati rilevano in tempo reale lo slittamento delle ruote, regolando automaticamente la coppia per garantire sempre la migliore aderenza possibile. La gestione indipendente dei due motori elettrici consente di mantenere la forza motrice ideale in qualsiasi situazione.