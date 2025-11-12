Mercedes-Benz GLB: comfort e prestazioni anche sotto zero

Freddo intenso, bufere di neve e condizioni artiche non fermano gli ingegneri di Mercedes-Benz, che stanno completando i test finali della nuova GLB 2025 presso il Mercedes Technology Center (MTC) di Sindelfingen. In vista dell’anteprima mondiale dell’8 dicembre 2025, questo SUV compatto si prepara a ridefinire gli standard di comfort termico, efficienza e sicurezza su strada, anche nelle situazioni più estreme.

La Mercedes-Benz GLB 2025, disponibile in versione cinque o sette posti, si conferma il compagno ideale per le avventure invernali e le gite nelle stazioni sciistiche. Ma ciò che davvero la distingue è la sua capacità di mantenere un comfort climatico ottimale e una visibilità perfetta, anche durante le tempeste di neve più violente.

All’interno dei due tunnel climatici del MTC, Mercedes-Benz riproduce condizioni meteorologiche estreme con precisione millimetrica. Nel cosiddetto cold tunnel, le temperature spaziano da –40 °C a +40 °C, permettendo di simulare qualsiasi scenario, dal gelo artico al caldo estivo. I sistemi d’innevamento di ultima generazione generano diversi tipi di neve, mentre la potente ventola può spingere i fiocchi contro il veicolo a velocità fino a 200 km/h, ricreando vere e proprie bufere artiche.

Ogni tunnel climatico è dotato di un banco a rulli con motori elettrici indipendenti, in grado di simulare la trazione reale dei modelli 4MATIC. I test possono raggiungere velocità massime di 265 km/h, con una potenza complessiva di 780 kW. All’interno del complesso, grande 70 x 60 metri, i tecnici controllano ogni parametro — temperatura, umidità, velocità del vento — da una moderna sala di comando, garantendo la massima precisione e ripetibilità dei test.

Ma non è solo il freddo a mettere alla prova la nuova GLB. Nella camera del calore, Mercedes-Benz simula condizioni desertiche con temperature fino a +60 °C e una radiazione solare artificiale fino a 1.200 W/m², equivalente alla luce del sole nella Death Valley. Su una superficie di 8 x 2,5 metri, 32 lampade ricreano fedelmente l’effetto dei raggi solari naturali, mentre la superficie riscaldata “Hot Road” raggiunge temperature tra +50 °C e +70 °C, riproducendo l’asfalto bollente delle estati più torride.

Questa combinazione di tecnologie permette a Mercedes-Benz di ottimizzare la qualità dei propri veicoli in ogni stagione, migliorando continuamente le prestazioni dei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione.

Durante i test invernali, gli ingegneri verificano l’efficienza dei tergicristalli, la resistenza delle prese d’aria alla neve sollevata dai veicoli e le capacità del sistema di riscaldamento. A –15 °C, la nuova GLB impiega appena 15 minuti per sbrinare completamente il parabrezza, garantendo una partenza immediata e sicura senza intervento del conducente.

La nuova Mercedes-Benz GLB elettrica segna inoltre un passo avanti decisivo in termini di efficienza energetica. A –7 °C, riscalda l’abitacolo due volte più velocemente del modello precedente, consumando solo la metà dell’energia. Il risultato è un comfort superiore e una maggiore autonomia.

Il sistema di climatizzazione intelligente si attiva automaticamente all’ingresso dei passeggeri, riscaldando prima la parte superiore del corpo e le mani per offrire una sensazione immediata di benessere. Questa strategia, derivata dal programma tecnologico VISION EQXX, è resa possibile da una pompa di calore multisorgente innovativa, capace di sfruttare simultaneamente il calore residuo del sistema di trazione elettrico, quello della batteria e l’aria ambiente. In questo modo, la GLB gestisce l’intero processo con solo un terzo dell’energia elettrica necessaria a un riscaldatore convenzionale.

Grazie a queste soluzioni, la Mercedes-Benz GLB 2025 si posiziona come uno dei SUV compatti più avanzati e versatili del segmento. Testata nelle condizioni più estreme, promette prestazioni elevate, comfort superiore e un’efficienza termica senza precedenti — pronta ad affrontare con stile tanto le strade ghiacciate di St. Moritz quanto il sole di St. Tropez.