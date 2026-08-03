Mercedes-Benz Italia amplia l'offerta pneumatici e rafforza il canale Car Dealer

Mercedes-Benz investe nell'ampliamento degli pneumatici, introduce nuovi marchi e rafforza la rete Car Dealer per rispondere alle esigenze dei clienti premium.

Mercedes-Benz Italia investe con decisione nell'ampliamento della propria offerta di pneumatici per rispondere alle diverse esigenze della clientela e rafforzare il proprio ruolo nel segmento Car Dealer. Gli pneumatici rappresentano infatti un importante punto di contatto tra i clienti e la rete di assistenza, oltre a costituire un mercato dalle immense potenzialità di crescita.

L'azienda intende migliorare la competitività della rete ufficiale Mercedes-Benz, mettendo a disposizione una gamma sempre più ampia e diversificata, coerente con l'evoluzione del mercato e con le attese di chi sceglie un brand premium. Secondo Mercedes-Benz Italia, l'allargamento progressivo dell'assortimento rappresenta una delle principali leve per consolidare il posizionamento nel business degli pneumatici, offrendo così a concessionari e officine autorizzate una proposta sempre più completa ed efficace.

L'evoluzione e l'ampliamento "tailor made" dell'offerta è una delle principali leve di sviluppo del business pneumatici e conferma la crescente attenzione della Stella verso un settore strategico per le attività post-vendita. Il segmento degli pneumatici, infatti, sta diventando uno dei business più importanti per lo sviluppo dei servizi di customer care legati al marchio.

Proseguendo un percorso di consolidamento delle partnership esistenti, Mercedes-Benz Italia ha previsto che questa strategia raggiungerà una tappa fondamentale nel febbraio 2027, con l'introduzione ufficiale dei marchi Dunlop, Falken (entrambi distribuiti da Sumitomo Rubber Industries) e Nexen nell'assortimento. Questo ingresso consentirà di coprire ulteriormente i diversi segmenti di mercato, offrendo alla rete Mercedes-Benz una gamma di pneumatici ancora più articolata, moderna e competitiva.

Si apre così una nuova fase in cui innovazione, varietà e attenzione alle esigenze dei clienti guideranno il ruolo di Mercedes-Benz Italia nel settore dei pneumatici, con programmi mirati sia al potenziamento dell'offerta sia all'incremento della qualità dei servizi post-vendita.