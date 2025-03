Mercedes-Benz Italia e ACI-SARA: continua la partnership all’insegna della sicurezza e dell’inclusione

La collaborazione tra Mercedes-Benz Italia e i Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate) si rinnova per il quinto anno consecutivo, confermando un impegno congiunto per la sicurezza stradale e la sostenibilità. Anche per il 2025, i due centri continueranno a rappresentare un punto di riferimento per la valorizzazione dei prodotti e delle strategie della Stella in Italia.

Una delle grandi novità di quest’anno è l’estensione del programma ai guidatori con disabilità, grazie all’introduzione di due Mercedes-Benz Classe A appositamente equipaggiate. Le vetture sono dotate di un kit di comandi speciali che permette anche ai titolari di patente di guida di categoria B speciale di partecipare ai corsi in totale sicurezza.

La collaborazione tra Mercedes-Benz Italia e ACI-SARA rappresenta un tassello fondamentale della strategia di responsabilità sociale dell’azienda, come sottolineato da Marc Langenbrinck, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia: “La partnership con i Centri di Guida Sicura ACI-SARA ci offre oggi la grande opportunità di rafforzare il concetto di sicurezza attraverso il nostro impegno nella corporate social responsibility. L’automobile è, infatti, da sempre un simbolo di libertà e autonomia, e il nostro impegno è quello di estendere questi valori anche a persone che, ove supportate dagli opportuni dispositivi, sono perfettamente in grado di mettersi al volante, in piena sicurezza, senza alcuna limitazione né barriera.”

Anche Vincenzo Credi, Presidente di ACI Vallelunga, ha espresso soddisfazione per questa collaborazione: “La partnership con Mercedes-Benz Italia è un passo importante per ACI Vallelunga. Con l’integrazione dei veicoli della prestigiosa casa automobilistica nei nostri centri, i nostri corsi di guida sicura saranno ancora più completi, offrendo ai partecipanti la possibilità di apprendere con vetture equipaggiate con le più moderne tecnologie di sicurezza.”

La sicurezza stradale e l’accessibilità alla mobilità rappresentano valori chiave per Mercedes-Benz Italia, che con questa iniziativa dimostra concretamente il proprio impegno per un futuro della guida sempre più sicuro, inclusivo e sostenibile.

L’integrazione delle tecnologie avanzate nei percorsi di guida sicura ACI-SARA non solo migliorerà l’esperienza formativa, ma rappresenta anche un’importante testimonianza di come l’innovazione possa essere messa al servizio di tutti i conducenti, senza distinzioni.