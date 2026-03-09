Mercedes-Benz Italia e ACI-SARA: nasce il CLA Safety Hub per una nuova era di sicurezza stradale

La collaborazione tra Mercedes-Benz Italia e i Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga e Lainate si rinnova per il 2026, confermando un sodalizio ormai consolidato che da sei anni promuove la cultura della sicurezza stradale e della mobilità responsabile.

La grande novità di questa stagione è il debutto del CLA Safety Hub, una piattaforma esperienziale dedicata alla nuova generazione della famiglia CLA, che debutta come vettura ufficiale per tutte le esercitazioni pratiche nei due centri di riferimento italiani per la formazione alla guida sicura.

Il progetto si inserisce in un percorso di educazione stradale che punta a trasformare la tecnologia in un’esperienza concreta, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere in prima persona le più avanzate soluzioni in materia di sicurezza attiva e passiva sviluppate dalla Stella.

Nei corsi di guida tenuti a Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate), l’intera gamma CLA — nelle versioni 100% elettrica, ibrida, berlina e shooting brake — sarà protagonista di prove dinamiche e simulazioni, mettendo in luce le caratteristiche di affidabilità e le tecnologie di assistenza alla guida che hanno reso il modello un punto di riferimento nel settore automobilistico.

Il CLA Safety Hub diventa così un luogo simbolico e pratico dove l’innovazione incontra la formazione. Un progetto che valorizza la centralità della prevenzione e della consapevolezza al volante, con l’obiettivo di contribuire a ridurre gli incidenti e migliorare la condotta dei guidatori sulle strade italiane.

Con questa iniziativa, Mercedes-Benz Italia rinnova il proprio impegno verso la sicurezza e la sostenibilità, confermando la volontà di affiancare gli automobilisti in un percorso di crescita e responsabilità nella mobilità del futuro.