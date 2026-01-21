Mercedes-Benz Italia e ‘Le Soste’: un nuovo viaggio nella cultura enogastronomica con la guida 2026

Mercedes-Benz Italia avvia un nuovo capitolo dedicato alla valorizzazione della cultura enogastronomica del Paese, presentando insieme all’Associazione Le Soste la nuova guida 2026. Questo progetto segna l’inizio di una sinergia strategica che consolida l’impegno della Casa della Stella nel promuovere la territorialità, l’eccellenza gastronomica e la filiera enogastronomica nazionale.

L’obiettivo della collaborazione è quello di creare una vera e propria piattaforma di interazione culturale, sociale e imprenditoriale che metta in connessione il mondo dell’automotive con quello dell’alta cucina italiana. La guida 2026, infatti, si propone come un punto di incontro tra esperienze, saperi e innovazione, offrendo una vetrina d’eccellenza a quei protagonisti della ristorazione che rappresentano il meglio del nostro Paese.

L’Associazione Le Soste, realtà che da oltre quarant’anni si pone come ambasciatrice della grande cucina italiana, riafferma così la propria missione: rappresentare un modo di fare ristorazione fondato sulla qualità, la sostenibilità e l’identità territoriale. Grazie alla nuova partnership, Mercedes-Benz sarà presente all’interno della guida, dando vita a un’interazione esclusiva tra due mondi che condividono valori comuni come la ricerca dell’eccellenza, l’attenzione al dettaglio e la valorizzazione del Made in Italy.

La collaborazione tra Mercedes-Benz Italia e ‘Le Soste’ non rappresenta soltanto una partnership commerciale, ma una visione condivisa che mira a raccontare l’Italia attraverso le sue eccellenze gastronomiche e culturali. Con questa iniziativa, il marchio della Stella rinnova la propria adesione ai valori che legano il mondo del lusso e dell’innovazione a quello della convivialità e dell’identità territoriale, dimostrando come mobilità e cucina possano dialogare in modo armonico e contemporaneo.

La guida 2026 sarà dunque una testimonianza concreta di questo percorso comune: uno strumento che celebra la diversità dei territori italiani e la loro straordinaria capacità di fondere tradizione e innovazione. Mercedes-Benz Italia, attraverso questa nuova presenza nel panorama enogastronomico, firma un impegno a lungo termine per la valorizzazione culturale e la promozione del gusto italiano nel mondo.