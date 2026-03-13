Mercedes-Benz Vans Italia al fianco del Vaticano per una mobilità sostenibile

Lo Stato della Città del Vaticano compie un nuovo passo nel proprio percorso verso la sostenibilità ambientale, introducendo nella propria flotta veicoli a zero emissioni forniti da Mercedes-Benz Vans Italia. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni promosse dal Governatorato per ridurre l’impatto ambientale, in linea con i principi espressi nell’Enciclica “Laudato Sì” e nell’Esortazione Apostolica “Laudate Deum”.

La mobilità è uno degli ambiti centrali del piano di sostenibilità vaticano e proprio in questo settore il Governatorato ha scelto di puntare su soluzioni concrete ed efficienti. Il rinnovo della flotta di veicoli commerciali avviene infatti all’insegna dell’elettrificazione totale, con l’introduzione di modelli 100% elettrici della Casa di Stoccarda.

Entrano così a far parte del parco auto vaticano tre eVito Tourer e due EQV, confermando la volontà di proseguire su un percorso di responsabilità ecologica e innovazione tecnologica. I veicoli elettrici, progettati per garantire comfort, efficienza e sostenibilità, rappresentano una risposta concreta alle esigenze di mobilità urbana rispettosa dell’ambiente.

La collaborazione tra il Vaticano e Mercedes-Benz ha radici profonde, che affondano in quasi un secolo di storia comune. L’attuale scelta di proseguire questo legame con un’attenzione particolare alla transizione ecologica testimonia un rinnovato rapporto di fiducia e condivisione di valori.

L’impegno dello Stato della Città del Vaticano per uno sviluppo sostenibile continua dunque a tradursi in azioni tangibili, dal miglioramento dell’efficienza energetica alle scelte di mobilità consapevole. Con il contributo di Mercedes-Benz Vans Italia, il piccolo Stato prosegue nel suo percorso di adeguamento ai più alti standard ambientali internazionali, rafforzando il messaggio globale dell’Enciclica e dell’Esortazione Apostolica: un invito alla cura della casa comune attraverso gesti concreti e quotidiani.