Mercedes-Benz Vans Italia chiude un 2025 in crescita e si prepara a una nuova era elettrica

Mercedes-Benz Vans Italia si avvia a concludere il 2025 con risultati positivi, consolidando le ottime performance registrate l’anno precedente e confermando una tendenza di crescita costante che interessa sia i modelli tradizionali sia la gamma completamente elettrica.

Con 10.768 unità immatricolate a fine novembre, la divisione italiana dei veicoli commerciali della Stella registra un andamento stabile rispetto al 2024, trainato soprattutto dal segmento dei mid-size Van, cresciuto del 25% nei primi undici mesi dell’anno. In particolare, il Mercedes-Benz Sprinter – che nel 2025 ha celebrato i suoi primi trent’anni – si conferma il bestseller della gamma con 4.643 unità immatricolate entro novembre.

Un altro elemento di forte spinta arriva dal fronte dell’elettrificazione. Le immatricolazioni dei modelli BEV (Battery Electric Vehicle) raggiungono un nuovo record per Mercedes-Benz Vans Italia, con 886 unità vendute fino a novembre 2025, segnando un incremento del 148% rispetto all’anno precedente. Un risultato che dimostra l’impegno dell’azienda nel percorso di transizione verso una mobilità a zero emissioni e nel rafforzamento di un’offerta elettrica capace di rispondere a esigenze professionali sempre più diversificate.

La crescita non riguarda soltanto i volumi di vendita. L’attività di customer service registra 59.000 telai serviti alla fine di ottobre, con un aumento del 5,6% rispetto al 2024 e un livello di soddisfazione dei clienti pari a 4,6 su 5. Questo risultato conferma la solidità del rapporto tra il marchio e la propria rete di clienti, professionisti e operatori del trasporto.

Guardando al futuro, Mercedes-Benz Vans Italia si prepara a un 2026 ricco di novità e di sfide. L’anno prossimo coinciderà con i 130 anni dalla nascita del primo Van della Stella e segnerà l’avvio di quella che viene definita una vera e propria rivoluzione nel mondo dei veicoli commerciali: il debutto della nuova piattaforma elettrica VAN.EA e la première mondiale dei modelli VLE e VLS.

“Il 2025 è stato un anno all’insegna del consolidamento degli ottimi numeri registrati nel 2024. Un risultato che ci proietta con entusiasmo verso il 2026, con nuove, importanti opportunità che si profilano all’orizzonte. Entriamo in una nuova era del mondo Van e già dal prossimo anno vedremo il debutto della nuova piattaforma VAN.EA, realizzata per i veicoli elettrici di ultima generazione. Un pianale su cui nasceranno la VLE e la VLS, un affascinante ‘luxury van’ con cui inauguriamo un segmento assolutamente inedito, nella fascia più elevata del mercato. Ma non ci dimentichiamo certo la nostra naturale vocazione e per questo, un po’ più avanti, ci aspettano tante novità anche per quanto riguarda il segmento dei Large Van, di cui abbiamo già avuto delle piccole anticipazioni. Insomma, continueremo a ‘tenere il mondo in movimento’, cercando sempre di assecondare, e spesso ad anticipare, le più diverse esigenze di mobilità, di merci e persone.”

Con un portafoglio prodotti in evoluzione, risultati commerciali solidi e una gamma elettrica in pieno sviluppo, Mercedes-Benz Vans Italia si conferma protagonista di un settore in profonda trasformazione, guardando al 2026 come a un anno destinato a segnare una svolta storica nella mobilità professionale e nel concetto stesso di van premium.

