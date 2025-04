Mercedes-Benz Vans: la Vision V lascia intravedere un nuovo segmento di luxury limousine

A partire dal 2026, Mercedes-Benz Vans inaugurerà una nuova era nel segmento dei veicoli commerciali con l’introduzione della Van Electric Architecture (VAN.EA). Questa piattaforma modulare, flessibile e scalabile è destinata a ridefinire il concetto di van, proiettandolo nel segmento del lusso con un’enfasi particolare sulla “Private Lounge”. La futura gamma di modelli VAN.EA spazierà dai pratici van per famiglie fino a esclusive navette VIP e lussuose limousine, ognuna pensata per soddisfare le diverse esigenze della clientela. Con questa espansione verso l’alto, Mercedes-Benz Vans si appresta a definire un segmento unico, portando il lusso automobilistico a nuove vette.

Un’anteprima di questa visione avveniristica è offerta dalla show car Vision V, che incarna la massima espressione di lusso e spaziosità combinata con un’esperienza digitale immersiva senza precedenti. La Vision V si presenta come un’elegante limousine con autista, un vero e proprio santuario di comfort. Elementi artigianali tradizionali si fondono armoniosamente con un’esperienza d’uso digitale coinvolgente, creando un ambiente olistico e avvolgente. L’estetica esterna, sportiva ed elegante, sottolinea il design iconico del marchio, esprimendo al contempo dinamismo e prestigio.

Ridefinizione del Luxury Space: Uno Stile Lounge per il Massimo Comfort

L’ampia porta “a portale” ad apertura automatica sul lato destro, unitamente alla pedana retrattile illuminata, garantiscono un accesso agevole e confortevole alla lussuosa zona lounge posteriore. Una parete di vetro intelligente e commutabile separa la “Private Lounge” dalla zona di guida, offrendo la possibilità di passare da trasparente a opaco, completamente o parzialmente, a seconda delle esigenze. L’area di seduta “Private Lounge” si distingue per la sua eccezionale spaziosità, trasmettendo una sensazione di libertà, sicurezza e quiete senza precedenti. L’estetica degli interni ampi ed eleganti fonde un’eleganza classica con elementi tecnologici all’avanguardia, proiettando il design verso un futuro digitale entusiasmante. Materiali pregiati come la pelle Nappa bianco cristallo e la seta bianca scintillante creano un raffinato contrasto con gli ampi elementi decorativi in radica a poro aperto.

Simili a vetrine esclusive, nicchie illuminate sono incastonate nelle finiture in legno scuro lungo le pareti laterali, incorniciate da strisce di alluminio lucido, offrendo spazio per oggetti personali. Tra le dotazioni spiccano un controller per race game e uno dei 42 altoparlanti del sistema audio surround con Dolby Atmos. Ulteriori altoparlanti sono elegantemente integrati in contenitori di vetro rotondi su supporti di design artigianale. La console centrale tra i due sedili singoli è anch’essa concepita come una vetrina, dotata di un touchpad per il sistema di infotainment e di un tavolino pieghevole che, una volta aperto, rivela un’elegante scacchiera, omaggio all’artigianato tradizionale. La console si adatta automaticamente alla posizione di seduta per garantire il massimo comfort.

Sedili di Lusso Innovativi dal Design Futuristico

Le sedute di prima classe, che ricordano eleganti poltrone lounge poggiate su basi in alluminio lucido, presentano un design futuristico unico, realizzato con cuscini tubolari altamente flessibili tenuti insieme da fermi in alluminio lucido. Questi sedili, regolabili elettricamente e completamente reclinabili, offrono un’ergonomia superiore e un comfort di viaggio di prima classe. L’illuminazione ambientale a 360 gradi, con strisce luminose e una lampada a soffitto, crea un’atmosfera personalizzata e accogliente. Un profumo delicato, diffuso da un elegante flacone in alluminio lucido posizionato dietro la console centrale, aggiunge un’ulteriore dimensione sensoriale all’esperienza di viaggio.

Esperienze Digitali di Ultima Generazione nella Coinvolgente “Private Lounge”

Uno degli elementi distintivi della “Private Lounge” è il schermo cinematografico a scomparsa da 65 pollici con funzione split-screen, elegantemente celato sotto il pavimento. Non appena i passeggeri prendono posto e le portiere si chiudono, lo schermo si solleva magicamente da una console rivestita in legno di radica e pelle Nappa. Attraverso le lamelle trasparenti del pavimento, i passeggeri possono assistere all’emergere dello schermo che separa l’area “Private Lounge” dall’abitacolo. Questo schermo trasforma l’abitacolo in un inedito mondo di esperienze coinvolgenti, segnando un nuovo standard per l’intrattenimento automobilistico.