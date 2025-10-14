Mercedes-Benz Vision Iconic: un capolavoro per una nuova era iconica

Con la sua nuova show car Vision Iconic, Mercedes-Benz segna l’inizio di una nuova era nel mondo del design automobilistico. Questa creazione straordinaria non è solo un omaggio alla ricca eredità del marchio, ma rappresenta un audace passo avanti verso il futuro della mobilità elettrica e digitale. Tra estetica senza tempo e innovazione tecnologica all’avanguardia, Vision Iconic è destinata a ridefinire il concetto stesso di automobile di lusso.

Al centro del progetto c’è una reinterpretazione visionaria di uno degli elementi più riconoscibili della storia dell’auto: la leggendaria griglia del radiatore Mercedes-Benz. Oggi questa “griglia iconica”, presentata per la prima volta con la nuova GLC elettrica, assume una veste futuristica, diventando un simbolo di identità nel mare dell’uniformità automobilistica. Una griglia cromata dalle proporzioni straordinarie trasmette una presenza scenica unica, coniugando emozione e intelligenza in un design che cattura lo sguardo e racconta una storia di eccellenza.

Vision Iconic non è solo estetica. Sotto la sua pelle elegante pulsa una tecnologia rivoluzionaria. La vernice fotovoltaica trasforma la superficie dell’auto in una fonte di energia, la guida automatizzata di Livello 4 apre la strada a una nuova era di comfort e sicurezza, mentre il calcolo neuromorfico e lo steer-by-wire proiettano la vettura nel futuro della mobilità intelligente. “Con innovazioni rivoluzionarie come il calcolo neuromorfico, la vernice solare e la guida altamente automatizzata, stiamo definendo nuovi standard per l’era elettrica e digitale”, ha dichiarato Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz Group AG.

Il design esterno trae ispirazione dall’epoca d’oro dell’automobile degli anni ’30. Il cofano maestoso e le linee scultoree fluide esprimono un’eleganza Art Déco reinterpretata per il XXI secolo, conferendo alla show car una presenza quasi regale. Gli interni sorprendono con una panca continua e un posteriore elegante, evocando ricordi della mitica Mercedes-Benz 300 SL, simbolo immortale di classe e performance. L’abitacolo è concepito come una lounge iper-analogica, dove materiali pregiati e artigianato si fondono con tecnologie invisibili e intuitive.

A completare l’esperienza Vision Iconic, una capsule collection esclusiva di sei outfit per uomo e donna trasforma lo spirito della vettura in moda. Ogni look interpreta i codici estetici del design Mercedes, creando un dialogo armonico tra mondo automotive e haute couture.