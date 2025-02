Mercedes C 300 de: la nostra prova su strada

Il mondo dell’automotive vive ormai da anni una contrapposizione apparentemente insanabile: da un lato gli irriducibili dei motori a combustione interna, dall’altro i sostenitori dell’elettrico a batteria. Mercedes-Benz, invece, punta su un approccio più flessibile, lasciando che sia il mercato e le esigenze dei clienti a definire il ritmo della transizione. Sebbene l’obiettivo finale rimanga l’elettrificazione totale, la casa di Stoccarda non intende abbandonare del tutto le motorizzazioni tradizionali nel breve periodo.

Il 2024 si è chiuso con numeri positivi per Mercedes-Benz in Italia. Il brand ha consolidato la propria presenza con una quota di mercato stabile intorno al 3,3%. I modelli elettrificati hanno segnato una crescita significativa, con le plug-in hybrid (PHEV) in aumento del 14% e le full electric (BEV) con un incremento del 24%, arrivando a rappresentare il 5% delle vendite complessive del marchio nel nostro Paese. Una strategia che si riflette perfettamente nella Mercedes-Benz Classe C 300 de Plug-in Hybrid, una vettura che unisce il meglio dei due mondi e che incarna la filosofia della transizione graduale, offrendo l’efficienza di un motore diesel abbinato a un’unità elettrica. Una soluzione perfetta per chi non è ancora pronto a dire addio all’endotermico ma desidera ridurre consumi ed emissioni. Noi l’abbiamo provata.

La quinta generazione della Classe C si presenta con un design elegante e grintoso, in perfetta continuità con la tradizione Mercedes-Benz. Le proporzioni classiche e la pulizia delle linee sono impreziosite da dettagli sportivi, come il frontale pronunciato e le superfici levigate del paraurti anteriore. La versione AMG Line dell’auto in prova aggiunge un tocco ancora più dinamico, con finiture in fibra di carbonio e dettagli esclusivi.

All’interno, la Classe C 300 de è un perfetto mix di lusso e tecnologia. Il cruscotto avvolgente ospita il sistema di infotainment MBUX di seconda generazione, con un ampio schermo verticale da 12 pollici, altamente personalizzabile e intuitivo. Non mancano funzioni avanzate come la navigazione con realtà aumentata e un head-up display che proietta le informazioni essenziali direttamente sul parabrezza. Grazie all’app Mercedes Me, è possibile controllare da remoto lo stato del veicolo, lo stile di guida e i livelli di carica della batteria.

Sotto il cofano, la Classe C 300 de Plug-in Hybrid nasconde un motore diesel 2.0 litri da 197 CV, abbinato a un’unità elettrica da 95 kW. La batteria da 25,4 kWh garantisce un’autonomia fino a 100 km in modalità completamente elettrica, un dato che la pone tra le migliori della categoria. I consumi? Sorprendenti: con la batteria carica, si registrano valori inferiori a 3 l/100 km, mentre in modalità ibrida si attestano tra i 5 e i 6 l/100 km. La ricarica è altrettanto efficiente: grazie al caricabatteria in corrente continua (DC) da 55 kW, è possibile ripristinare il 100% della batteria in circa 20 minuti. In alternativa, il caricatore trifase da 11 kW permette una ricarica più comoda tramite wallbox domestica in circa 3 ore.

Con una potenza complessiva di 313 CV e 700 Nm di coppia, la Classe C 300 de non si fa certo mancare un piglio sportivo. Lo scatto è brillante, e la spinta elettrica garantisce un’accelerazione fluida e immediata. Tuttavia, la sua vera vocazione resta quella di una divoratrice di chilometri: sulle strade extraurbane e in autostrada offre un comfort senza pari, grazie a un assetto tarato per garantire stabilità e morbidezza anche nei lunghi viaggi.

La Mercedes-Benz Classe C 300 de Plug-in Hybrid si conferma una delle migliori scelte per chi cerca un’auto capace di coniugare il piacere di guida con un’attenzione concreta ai consumi e alle emissioni. La combinazione di motore diesel ed elettrico rappresenta una soluzione intelligente per chi vuole affrontare la transizione senza compromessi, godendo di autonomia, efficienza e prestazioni elevate. Un’auto che non si schiera in una delle due fazioni dell’automotive, ma che incarna perfettamente il concetto di coesistenza tra passato e futuro.

Il listino della Mercedes Classe C 300 de parte da 68.098 euro.