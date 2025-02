Metà delle email di spam di San Valentino sono truffe: la ricerca di Bitdefender

Bitdefender ha recentemente condotto una ricerca che ha rivelato un preoccupante aumento dello spam legato a San Valentino e, ancor più allarmante, ha evidenziato che la metà di queste email sono in realtà truffe. Secondo i risultati della ricerca condotta dall’Antispam Lab di Bitdefender, il 50% di tutto lo spam a tema San Valentino ricevuto tra il 13 gennaio e il 7 febbraio è stato classificato come fraudolento, un netto aumento rispetto all’anno precedente.

Una delle tattiche preferite dai criminali informatici quest’anno è stata l’utilizzo di sondaggi legati a importanti brand come Booking.com. Questi sondaggi promettono ai destinatari la possibilità di “vincere” premi di San Valentino in cambio della risposta a semplici domande, ma in realtà mirano a raccogliere dati sensibili come nomi, indirizzi e dettagli delle carte di credito. È importante sottolineare che i siti web e i sondaggi fraudolenti non sono in alcun modo associati ai brand che impersonano, bensì sfruttano la reputazione di aziende affidabili per ingannare gli utenti.

Per evitare cadere vittima di queste truffe, Bitdefender fornisce utili consigli di sicurezza. Tra le raccomandazioni offerte spiccano l’uso della massima prudenza con gli omaggi, la verifica scrupolosa del mittente dell’email, l’attenzione ai segnali di pericolo come la grammatica non corretta e i link sconosciuti, nonché la precauzione nell’accettare offerte provenienti da piattaforme di incontri sconosciute. Inoltre, è fondamentale non rispondere a sondaggi non richiesti e utilizzare gli strumenti di rilevamento delle truffe messi a disposizione da Bitdefender.

Bitdefender invita gli utenti a rimanere vigili e a prestare attenzione ai tentativi di phishing non solo durante il periodo di San Valentino, ma anche successivamente attraverso i social media e gli SMS. L’azienda è impegnata nella protezione dei propri utenti e offre soluzioni di prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce informatiche più avanzate sul mercato.

Per chiunque si stia preparando a celebrare San Valentino, è importante ricordare di proteggere non solo il proprio cuore, ma anche la propria sicurezza online. Seguendo i consigli di sicurezza forniti da esperti come Bitdefender, è possibile godersi la festa dell’amore senza cadere vittima di truffe informatiche.