Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: SPORTEC 01, SPORTEC 01 RS e KAROO 4 Street — debutto a EICMA 2025

Il portfolio del brand tedesco Metzeler si amplia con tre importanti novità per il 2026: SPORTEC 01, SPORTEC 01 RS e KAROO 4 Street, tre pneumatici progettati per rispondere alle esigenze dei motociclisti più esigenti, dagli amanti della guida sportiva agli appassionati dell’adventure. Queste nuove gomme saranno le protagoniste dello stand i54 del padiglione 5 all’EICMA, in programma a Milano dal 4 al 9 novembre 2025.

La gamma SPORTEC rappresenta da oltre dieci anni un punto di riferimento assoluto nel segmento supersportivo stradale, grazie alla sua capacità di offrire piacere di guida, versatilità e prestazioni di altissimo livello sul bagnato. La storia vincente di questa linea comprende pneumatici iconici come SPORTEC M7 RR e SPORTEC M9 RR, sviluppati grazie alla grande esperienza di Metzeler nelle competizioni su strada, inclusa la collaborazione come pneumatico ufficiale al Tourist Trophy dell’Isola di Man dal 2023.

I nuovi SPORTEC 01 e SPORTEC 01 RS nascono per alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni supersportive. Entrambi si avvalgono della tecnologia brevettata DYNATREAD™, già introdotta con il Metzeler ROADTEC 02, che si traduce in un disegno del battistrada adattivo capace di migliorare aderenza e stabilità alle alte velocità. In questa nuova generazione, la tecnologia è stata ulteriormente ottimizzata per un utilizzo più sportivo e performante.

SPORTEC 01 è l’erede diretto del celebre SPORTEC M9 RR. Si tratta di un pneumatico pensato per l’utilizzo sportivo su strada, ideale per chi cerca massimo controllo e affidabilità in ogni condizione, sia su asciutto che su bagnato. Grazie alla nuova architettura e alla tecnologia del battistrada adattivo, SPORTEC 01 promette una durata chilometrica superiore rispetto alle versioni più spinte, mantenendo allo stesso tempo un comportamento sicuro e prevedibile anche sotto la pioggia. È la scelta perfetta per i motociclisti che vogliono coniugare prestazioni, versatilità e comfort.

Per chi ama la guida più aggressiva e non disdegna qualche turno in pista, Metzeler presenta SPORTEC 01 RS, la versione più estrema del nuovo pneumatico supersportivo. Pur essendo omologato per uso stradale, SPORTEC 01 RS offre un livello di grip superiore, permettendo di affrontare anche sessioni amatoriali in circuito con la stessa gomma usata per arrivare a destinazione. La combinazione di aderenza elevata, stabilità e maneggevolezza lo rende ideale per i motociclisti che vogliono vivere la sportività senza compromessi.

Accanto alle proposte supersportive, Metzeler amplia anche la gamma dedicata al mondo adventure. KAROO 4 Street è un nuovo pneumatico tassellato on/off, pensato per motociclette adventure e maxi enduro di fascia alta. Progettato per un utilizzo 70% su strada e 30% in fuoristrada, offre prestazioni eccellenti su asfalto asciutto e bagnato, mantenendo una solida capacità di trazione su terreni sterrati.

Rispetto al precedente KAROO Street, il nuovo KAROO 4 Street migliora sensibilmente maneggevolezza, comfort acustico e resa chilometrica, grazie a un profilo rivisto, a una maggiore separazione dei tasselli centrali e a un design multi-passo che riduce le vibrazioni. Le prestazioni off-road sono state ottimizzate per garantire una trazione più efficace su terreni morbidi, rispondendo così alla crescente domanda di pneumatici adventure in grado di coniugare estetica tassellata e comportamento stradale premium.

I nuovi SPORTEC 01, SPORTEC 01 RS e KAROO 4 Street entreranno ufficialmente nella gamma Metzeler 2026 e saranno disponibili per la vendita al pubblico nei primi mesi del prossimo anno, con tempistiche variabili a seconda dei mercati.

 

