MG accelera sull’elettrificazione: debutta la batteria SolidCore e cresce la tecnologia Hybrid+ in Europa

MG compie un nuovo salto tecnologico nel panorama dell’elettrificazione, puntando su innovazione concreta e sviluppo mirato al mercato europeo. Forte di una tradizione ingegneristica britannica lunga oltre un secolo, il marchio annuncia l’introduzione della nuova batteria SolidCore, una soluzione allo stato semi-solido destinata a ridefinire standard e aspettative nel settore dei veicoli elettrici.

Con questa novità, MG si posiziona come primo costruttore al mondo a portare in produzione di serie batterie semi-solide, segnando un passaggio cruciale verso una mobilità più efficiente e sicura. La tecnologia SolidCore promette maggiore autonomia, tempi di ricarica più rapidi e prestazioni superiori, soprattutto in condizioni climatiche rigide, uno degli aspetti più critici per la diffusione dell’elettrico in Europa.

Il cuore di questa innovazione risiede negli elettroliti allo stato solido, che creano una barriera protettiva all’interno delle celle. Questo approccio consente non solo di migliorare la sicurezza complessiva, ma anche di prolungare la durata della batteria e garantire prestazioni affidabili anche a basse temperature, eliminando la necessità di preriscaldamento e assicurando un’accelerazione pronta fin da subito.

L’introduzione della SolidCore Battery è prevista sui modelli elettrici MG in Europa a partire dalla fine del 2026, confermando una strategia chiara: sviluppare tecnologie avanzate ma accessibili, pensate per rispondere concretamente alle esigenze degli automobilisti europei.

Parallelamente, MG continua a rafforzare la propria presenza nel segmento ibrido con l’evoluzione della tecnologia Hybrid+, protagonista insieme alla nuova batteria dell’inaugurazione del Centro Europeo di Ingegneria a Francoforte. Questa struttura rappresenta un tassello fondamentale della strategia “in Europa, per l’Europa”, con l’obiettivo di progettare veicoli sempre più in linea con le specificità del continente, dalle condizioni climatiche agli stili di guida.

La tecnologia Hybrid+ si distingue per una perfetta integrazione tra software e componenti meccaniche, offrendo consumi ottimizzati, risposta più immediata e maggiore fluidità di marcia. L’adozione di una batteria ad alta capacità da 1,83 kWh consente di estendere l’autonomia in modalità elettrica, riducendo al tempo stesso i costi di gestione.

Un elemento distintivo è il cambio ibrido a tre velocità, una novità assoluta nel segmento, progettato per ottimizzare la coppia e garantire un’erogazione di potenza ancora più rapida. A questo si aggiunge un avanzato sistema di gestione con otto modalità operative e una nuova Hybrid Control Unit capace di adattarsi in tempo reale alle condizioni di guida, migliorando efficienza e comfort.

I numeri confermano il successo della strategia MG: nel 2025 il marchio ha registrato 137.000 veicoli ibridi venduti in Europa, con una crescita del 300% rispetto all’anno precedente. Un risultato che testimonia la crescente fiducia dei consumatori verso soluzioni ibride sempre più evolute.

Anche in Italia, MG continua a consolidare la propria presenza, con modelli come la ZS tra i più apprezzati dal pubblico. Il mix di gamma vede oggi una quota superiore al 60% rappresentata dalla tecnologia Hybrid+, segno di una transizione energetica già in atto e ben recepita dal mercato.

Con il nuovo Centro di Ingegneria europeo e l’introduzione di tecnologie come SolidCore e Hybrid+, MG rafforza la propria ambizione: diventare un punto di riferimento nella mobilità elettrificata, offrendo innovazione, affidabilità e accessibilità a un pubblico sempre più ampio.