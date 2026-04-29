MG HS Plug-in Hybrid: il SUV ibrido che punta su autonomia, spazio e convenienza

MG HS PHEV si inserisce nel segmento dei SUV
elettrificati con un approccio molto concreto: offrire tanto in termini di
spazio, autonomia e dotazioni, mantenendo un prezzo competitivo. Noi l’abbiamo
provata
Dal punto di vista estetico, la HS propone un design moderno
ma senza eccessi, con linee morbide e proporzioni equilibrate che le
conferiscono una presenza solida su strada. Le dimensioni generose, con una
lunghezza di 4,66 metri, si traducono in un abitacolo ampio e
accogliente. Una volta a bordo, si percepisce subito una qualità costruttiva
convincente, con materiali ben scelti e assemblaggi curati, soprattutto se
rapportati alla fascia di prezzo. Infotainment e strumentazione hanno due
schermi da 12,3" e ci sono dotazioni premium come i sedili anteriori
elettrici e la ricarica ad induzione per lo smartphone. Lo spazio non manca,
sia per chi siede davanti sia per i passeggeri posteriori, mentre il bagagliaio
da 441 litri si dimostra adeguato per l’uso quotidiano.
Il cuore della MG HS PHEV è il sistema ibrido plug-in
composto da un motore benzina 1.5 e da un’unità elettrica, per una potenza
complessiva di 272 CV e 365 Nm. Nella guida di tutti i giorni, la vettura
privilegia la fluidità: in città si muove spesso in modalità elettrica,
risultando silenziosa e rilassante, mentre fuori dai centri urbani i due motori
collaborano per garantire prestazioni più che adeguate. Nonostante il peso
importante, lo scatto da 0 a 100 km/h in circa 6,8 secondi conferma una
buona vivacità, quando serve.
Uno degli aspetti più interessanti riguarda senza dubbio
l’efficienza. La batteria da 21,4 kWh permette di percorrere quasi 100 km in
modalità elettrica, con risultati reali che in condizioni favorevoli
possono anche superare questa soglia. Questo significa che molti spostamenti
quotidiani possono essere affrontati senza utilizzare benzina, con un evidente
vantaggio in termini di costi.
La ricarica, però, rappresenta uno dei pochi limiti del
modello: la potenza in corrente alternata si ferma a 7 kW, un dato che richiede
tempi più lunghi rispetto ad alcune concorrenti più recenti. Non è un problema
insormontabile, ma è un aspetto da considerare per chi prevede di sfruttare
spesso la modalità elettrica.
La batteria, in ogni caso, non viene mai completamente
esaurita, ma mantiene sempre una piccola riserva di energia che consente al
sistema di funzionare di fatto come un full hybrid. Questo si traduce,
soprattutto alle basse velocità, in una prevalenza della marcia in elettrico, un
aspetto particolarmente virtuoso. I benefici si riflettono anche nei consumi
quando la carica è esaurita, situazione che solitamente rappresenta un limite
per questa tipologia di vetture.
Nel ciclo urbano abbiamo registrato una percorrenza di circa
15 km/l, che scende a 14 km/l in autostrada, mentre nel misto extraurbano si
raggiungono circa 20 km/l. Un dato che consente alla HS di avvicinarsi a
un’autonomia complessiva di circa 1.100 km. La media si attesta intorno ai 16,5
km/l.
Su strada, la MG HS PHEV conferma la sua vocazione al
comfort. L’assetto è morbido e assorbe bene le asperità, rendendo piacevoli i
lunghi viaggi, mentre l’insonorizzazione contribuisce a creare un ambiente
rilassante. Questa impostazione, però, si riflette in una guida meno dinamica
tra le curve, dove la vettura appare meno precisa e con una risposta meno
pronta nelle situazioni più impegnative. Anche i sistemi di assistenza alla
guida sono completi, ma non sempre “raffinati” negli interventi.
A rendere particolarmente interessante questa proposta è il
prezzo: la MG HS Plug-in Hybrid parte da meno di 40.000 euro, con una
dotazione ricca già nelle versioni base. A questo si aggiunge una garanzia
fino a 7 anni o 150.000 km, un elemento che rafforza ulteriormente il senso
di tranquillità per chi valuta l’acquisto.
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