MG HS Plug-in Hybrid: il SUV ibrido che punta su autonomia, spazio e convenienza

La MG HS Plug-in Hybrid punta su un’autonomia elettrica di quasi 100 km e un prezzo competitivo sotto i 40.000€, offrendo spazio e 272 CV di potenza.

MG HS PHEV si inserisce nel segmento dei SUV elettrificati con un approccio molto concreto: offrire tanto in termini di spazio, autonomia e dotazioni, mantenendo un prezzo competitivo. Noi l’abbiamo provata

Dal punto di vista estetico, la HS propone un design moderno ma senza eccessi, con linee morbide e proporzioni equilibrate che le conferiscono una presenza solida su strada. Le dimensioni generose, con una lunghezza di 4,66 metri, si traducono in un abitacolo ampio e accogliente. Una volta a bordo, si percepisce subito una qualità costruttiva convincente, con materiali ben scelti e assemblaggi curati, soprattutto se rapportati alla fascia di prezzo. Infotainment e strumentazione hanno due schermi da 12,3" e ci sono dotazioni premium come i sedili anteriori elettrici e la ricarica ad induzione per lo smartphone. Lo spazio non manca, sia per chi siede davanti sia per i passeggeri posteriori, mentre il bagagliaio da 441 litri si dimostra adeguato per l’uso quotidiano.

Il cuore della MG HS PHEV è il sistema ibrido plug-in composto da un motore benzina 1.5 e da un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 272 CV e 365 Nm. Nella guida di tutti i giorni, la vettura privilegia la fluidità: in città si muove spesso in modalità elettrica, risultando silenziosa e rilassante, mentre fuori dai centri urbani i due motori collaborano per garantire prestazioni più che adeguate. Nonostante il peso importante, lo scatto da 0 a 100 km/h in circa 6,8 secondi conferma una buona vivacità, quando serve.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda senza dubbio l’efficienza. La batteria da 21,4 kWh permette di percorrere quasi 100 km in modalità elettrica, con risultati reali che in condizioni favorevoli possono anche superare questa soglia. Questo significa che molti spostamenti quotidiani possono essere affrontati senza utilizzare benzina, con un evidente vantaggio in termini di costi.

La ricarica, però, rappresenta uno dei pochi limiti del modello: la potenza in corrente alternata si ferma a 7 kW, un dato che richiede tempi più lunghi rispetto ad alcune concorrenti più recenti. Non è un problema insormontabile, ma è un aspetto da considerare per chi prevede di sfruttare spesso la modalità elettrica.

La batteria, in ogni caso, non viene mai completamente esaurita, ma mantiene sempre una piccola riserva di energia che consente al sistema di funzionare di fatto come un full hybrid. Questo si traduce, soprattutto alle basse velocità, in una prevalenza della marcia in elettrico, un aspetto particolarmente virtuoso. I benefici si riflettono anche nei consumi quando la carica è esaurita, situazione che solitamente rappresenta un limite per questa tipologia di vetture.

Nel ciclo urbano abbiamo registrato una percorrenza di circa 15 km/l, che scende a 14 km/l in autostrada, mentre nel misto extraurbano si raggiungono circa 20 km/l. Un dato che consente alla HS di avvicinarsi a un’autonomia complessiva di circa 1.100 km. La media si attesta intorno ai 16,5 km/l.

Su strada, la MG HS PHEV conferma la sua vocazione al comfort. L’assetto è morbido e assorbe bene le asperità, rendendo piacevoli i lunghi viaggi, mentre l’insonorizzazione contribuisce a creare un ambiente rilassante. Questa impostazione, però, si riflette in una guida meno dinamica tra le curve, dove la vettura appare meno precisa e con una risposta meno pronta nelle situazioni più impegnative. Anche i sistemi di assistenza alla guida sono completi, ma non sempre “raffinati” negli interventi.

A rendere particolarmente interessante questa proposta è il prezzo: la MG HS Plug-in Hybrid parte da meno di 40.000 euro, con una dotazione ricca già nelle versioni base. A questo si aggiunge una garanzia fino a 7 anni o 150.000 km, un elemento che rafforza ulteriormente il senso di tranquillità per chi valuta l’acquisto.