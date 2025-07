MG lancia la nuova MGS5 EV: il SUV elettrico che ridefinisce sicurezza, tecnologia ed efficienza

MG alza l’asticella nel segmento dei SUV elettrici con il debutto della nuova MGS5 EV, un modello che punta a diventare un riferimento grazie a una combinazione di sicurezza, innovazione tecnologica, efficienza e versatilità.

La nuova MGS5 EV si distingue per un design incisivo e armonioso, con linee marcate che trasmettono solidità e dinamismo. Il frontale presenta gruppi ottici sdoppiati con firma luminosa ispirata alla bandiera a scacchi, un chiaro omaggio al DNA sportivo MG. Le prese d’aria integrate e la griglia inferiore sdoppiata migliorano l’aerodinamica, mentre i cerchi in lega da 18 pollici con coperture aerodinamiche contribuiscono a rafforzare l’identità tecnologica del modello. Il posteriore, con fari dotati di lightbar centrale, completa un look distintivo ed elegante.

La MGS5 EV ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, posizionandosi ai vertici della categoria grazie a una struttura rinforzata con acciai ad altissima resistenza, sette airbag di serie e un pacchetto completo di sistemi ADAS. Il sistema MG Pilot include 16 dispositivi di assistenza alla guida, offrendo al conducente supporto continuo in ogni condizione.

L’abitacolo della nuova MGS5 EV ospita un display da 10 pollici per il conducente e un touchscreen Full HD da 12 pollici per infotainment, navigazione e gestione multimediale. La connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto si affianca alle app integrate come Spotify, TikTok e YouTube, rendendo ogni viaggio un’esperienza digitale completa. Il sistema iSMART consente di gestire da remoto la climatizzazione, la ricarica, la ricerca parcheggio e di monitorare l’autonomia disponibile, migliorando la praticità quotidiana.

La nuova MGS5 EV è disponibile con batterie da 49 kWh e 64 kWh, offrendo un’autonomia che varia tra 340 e 480 km (WLTP). Il consumo si attesta su 16,6 kWh/100 km per la versione da 49 kWh e 15,5 kWh/100 km per quella da 64 kWh, dati che testimoniano l’efficienza del powertrain ottimizzato e dell’aerodinamica con Cx di 0,27. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 120 kW per la 49 kWh e 139 kW per la 64 kWh, garantendo tempi ridotti e praticità nella gestione della mobilità elettrica quotidiana.

Costruita sulla piattaforma MSP (Modular Scalable Platform) di SAIC Motor, la nuova MGS5 EV beneficia della trazione posteriore e di sospensioni multilink a 5 bracci, garantendo comfort e precisione di guida. La collaborazione con Continental ha permesso di equipaggiare il SUV con un sistema frenante di ultima generazione, con spazi di arresto ai vertici della categoria. Le motorizzazioni da 170 CV (49 kWh) e 231 CV (64 kWh) offrono reattività e divertimento alla guida, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi.

Con una lunghezza di 4,47 metri, la MGS5 EV offre uno spazio interno generoso grazie alla batteria ultrapiatta ONE PACK, garantendo comfort per tutti i passeggeri. Il bagagliaio da 456 litri arriva a 1.441 litri abbattendo i sedili posteriori, mentre i numerosi vani portaoggetti rendono la vettura pratica per ogni esigenza quotidiana. La comodità è completata dal portellone posteriore con apertura elettrica, che facilita le operazioni di carico.

La nuova MGS5 EV rappresenta il SUV elettrico che unisce efficienza, tecnologia, sicurezza e piacere di guida, rispondendo alle esigenze di una mobilità sostenibile senza compromessi. Con questa nuova proposta, MG si posiziona come protagonista nel segmento dei SUV elettrici compatti, offrendo al mercato una soluzione concreta per chi cerca comfort, versatilità e uno stile moderno all’interno di un veicolo 100% elettrico.