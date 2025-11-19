Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

MG Motor accelera nello sport: 40 vetture ibride al servizio della Coppa Davis Final 8 di Bologna

Published

MG Motor rafforza il suo ruolo nel panorama sportivo internazionale grazie a una nuova e strategica partnership: il brand è infatti partner ufficiale e fornitrice delle auto della Coppa Davis Final 8 di Bologna, in programma dal 18 al 23 novembre. Per l’occasione, la casa automobilistica mette a disposizione una flotta di 40 vetture Hybrid+ e Plug-in Hybrid dedicate agli spostamenti di atleti, squadre e ospiti, consolidando così la propria immagine di marchio dinamico, moderno e orientato alla mobilità sostenibile.

Negli ultimi quattro anni MG Motor ha superato le 120.000 unità vendute in Italia, affermandosi come uno dei brand più competitivi nel settore automotive. La crescita è stata trainata da alcuni fattori chiave, tra cui una gamma completa, la qualità costruttiva, l’attenzione alla sostenibilità, l’innovazione tecnologica e una rete commerciale capillare, con 70 MG Store e 150 punti vendita e assistenza distribuiti in tutto il Paese. Un mix vincente che contribuisce a rafforzare la riconoscibilità di un marchio con oltre un secolo di storia e oggi sempre più protagonista nel segmento delle motorizzazioni ibride.

La flotta scelta per la Coppa Davis è composta da modelli SUV selezionati per garantire massimo comfort, spazio a bordo e mobilità a basso impatto ambientale. La gamma ibrida MG rappresenta ormai oltre il 50% delle vendite del brand in Italia, una crescita superiore a quella del mercato e spinta dalla tecnologia Hybrid+, la soluzione full hybrid con la componente elettrica più estesa della categoria. Una motorizzazione che offre efficienza, prestazioni e competitività, permettendo a MG di conquistare posizioni di rilievo nel mercato italiano dell’ibrido nel 2025 con modelli come MG ZS Hybrid+ e MG3 Hybrid+, entrambi stabilmente sul podio dei rispettivi segmenti.

Con l’introduzione, lo scorso luglio, di MG HS Hybrid+, il marchio ha fatto il suo ingresso nel segmento C, dove l’ibrido rappresenta il 34% delle immatricolazioni, ampliando ulteriormente il proprio posizionamento tecnologico.

Per accompagnare atleti e staff della Final 8, MG ha scelto due modelli simbolo del proprio successo commerciale. MG HS, SUV di segmento C disponibile nelle versioni Hybrid+ e Plug-in Hybrid, offre versatilità, comfort e consumi ridotti. MG ZS, SUV compatto di segmento B e best seller della casa, si distingue per la sua motorizzazione Hybrid+ e per l’elevata praticità, elementi molto apprezzati dal pubblico italiano.

Questi modelli garantiranno trasferimenti rapidi e confortevoli per le vie di Bologna, portando gli ospiti direttamente nel cuore del villaggio tennistico.

MG sarà protagonista anche all’interno della Fiera di Bologna, con un’esposizione dedicata ai modelli più innovativi della gamma. A lato del campo centrale spicca la MG Cyberster, roadster elettrica sviluppata dall’Advanced Design London. Una vettura che unisce stile futuristico e anima sportiva, rendendo omaggio alla ricca storia del brand inglese con uno sguardo rivolto alle prestazioni elettriche del futuro.

Nel Fan Village il pubblico potrà scoprire il nuovo MGS5, B SUV elettrico che combina efficienza, versatilità e sicurezza, oltre a rivedere da vicino i protagonisti della flotta MG HS e MG ZS, esempi concreti della filosofia del marchio: spazio, comfort e tecnologia avanzata al servizio della mobilità sostenibile.

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President SAIC Motor Italy, sottolinea come questa collaborazione rappresenti un momento significativo per il brand: «Siamo estremamente orgogliosi di essere partner di un torneo leggendario come la Coppa Davis. Questa collaborazione riflette i valori che ci accomunano a uno sport di alto livello come il tennis. Competizione, impegno per l’eccellenza e una visione orientata al futuro sono principi che condividiamo pienamente. Supportare questi atleti nei loro spostamenti ci rende orgogliosi e ci fa sentire idealmente in campo con loro».

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Motori

Akio Toyoda insignito del prestigioso “Volante d’Oro”

Tecnologia

Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie Px8 S2 McLaren Edition

Spettacolo

ROSALÍA conquista il mondo con “LUX”: il miglior debutto della sua carriera

Motori

Ducati XDiavel V4: l’arte incontra la meccanica in una reinterpretazione unica di Simone Guidarelli

Spettacolo

“La piccola Amélie”: la magia dell’infanzia tra due mondi arriva al cinema

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Tecnologia

FRITZ! rafforza la leadership europea nella sicurezza digitale e presenta le novità a SICUREZZA 2025

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Giochi

Un Natale ad alta velocità con Carrera: giochi e avventure per tutta la famiglia

Motori

ACI premiato con il “CEOforLIFE Award 2025” per la gestione sostenibile degli pneumatici fuori uso

Motori

Skoda Elroq conquista le 5 stelle Euro NCAP

Spettacolo

Soap conquista la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con “Buona Vita”

Motori

Toyota e Lexus protagoniste ai Mission Fleet Awards 2025

Giochi

MY HERO ULTRA RUMBLE: Armored All Might guida il debutto esplosivo della Stagione 14

Motori

MG Motor accelera nello sport: 40 vetture ibride al servizio della Coppa Davis Final 8 di Bologna

Spettacolo

Mara Sattei torna con “Sopra di me”: un salto nel vuoto tra istinto e consapevolezza

Spettacolo

Ultimo annuncia “Ultimo Live Stadi 2025”: nuovo album e un evento epocale a Roma

Sport

Lancia torna protagonista nei rally con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Spettacolo

FASE: disponibile da venerdì 21 novembre in radio e in digitale “EXTRATERRESTRI”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

Lancia torna protagonista nei rally con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Lancia segna il suo ritorno ufficiale nel mondo dei rally con la presentazione della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, una vettura che parteciperà alla...

11 ore ago

Sport

Coca-Cola celebra l’Italia dello sport: svelati i Tedofori del Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026

L’Italia dello sport si prepara a vivere un anno storico e ad accendere l’emozione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 grazie all’impegno...

1 giorno ago

Sport

OPPO e Lamine Yamal insieme per ispirare i giovani con il progetto “The New Generation”

OPPO ha presentato il suo nuovo progetto di responsabilità sociale d’impresa, “The New Generation”, realizzato in collaborazione con Lamine Yamal, giovane talento del calcio...

1 giorno ago

Motori

Hyundai accelera tra sport e sostenibilità: da Verona a Milano con la “Run to Progress”

Hyundai continua la sua corsa verso l’innovazione e la mobilità sostenibile, proseguendo il suo percorso tra le più importanti gare podistiche italiane. Dopo il...

2 giorni ago