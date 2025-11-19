MG Motor accelera nello sport: 40 vetture ibride al servizio della Coppa Davis Final 8 di Bologna

MG Motor rafforza il suo ruolo nel panorama sportivo internazionale grazie a una nuova e strategica partnership: il brand è infatti partner ufficiale e fornitrice delle auto della Coppa Davis Final 8 di Bologna, in programma dal 18 al 23 novembre. Per l’occasione, la casa automobilistica mette a disposizione una flotta di 40 vetture Hybrid+ e Plug-in Hybrid dedicate agli spostamenti di atleti, squadre e ospiti, consolidando così la propria immagine di marchio dinamico, moderno e orientato alla mobilità sostenibile.

Negli ultimi quattro anni MG Motor ha superato le 120.000 unità vendute in Italia, affermandosi come uno dei brand più competitivi nel settore automotive. La crescita è stata trainata da alcuni fattori chiave, tra cui una gamma completa, la qualità costruttiva, l’attenzione alla sostenibilità, l’innovazione tecnologica e una rete commerciale capillare, con 70 MG Store e 150 punti vendita e assistenza distribuiti in tutto il Paese. Un mix vincente che contribuisce a rafforzare la riconoscibilità di un marchio con oltre un secolo di storia e oggi sempre più protagonista nel segmento delle motorizzazioni ibride.

La flotta scelta per la Coppa Davis è composta da modelli SUV selezionati per garantire massimo comfort, spazio a bordo e mobilità a basso impatto ambientale. La gamma ibrida MG rappresenta ormai oltre il 50% delle vendite del brand in Italia, una crescita superiore a quella del mercato e spinta dalla tecnologia Hybrid+, la soluzione full hybrid con la componente elettrica più estesa della categoria. Una motorizzazione che offre efficienza, prestazioni e competitività, permettendo a MG di conquistare posizioni di rilievo nel mercato italiano dell’ibrido nel 2025 con modelli come MG ZS Hybrid+ e MG3 Hybrid+, entrambi stabilmente sul podio dei rispettivi segmenti.

Con l’introduzione, lo scorso luglio, di MG HS Hybrid+, il marchio ha fatto il suo ingresso nel segmento C, dove l’ibrido rappresenta il 34% delle immatricolazioni, ampliando ulteriormente il proprio posizionamento tecnologico.

Per accompagnare atleti e staff della Final 8, MG ha scelto due modelli simbolo del proprio successo commerciale. MG HS, SUV di segmento C disponibile nelle versioni Hybrid+ e Plug-in Hybrid, offre versatilità, comfort e consumi ridotti. MG ZS, SUV compatto di segmento B e best seller della casa, si distingue per la sua motorizzazione Hybrid+ e per l’elevata praticità, elementi molto apprezzati dal pubblico italiano.

Questi modelli garantiranno trasferimenti rapidi e confortevoli per le vie di Bologna, portando gli ospiti direttamente nel cuore del villaggio tennistico.

MG sarà protagonista anche all’interno della Fiera di Bologna, con un’esposizione dedicata ai modelli più innovativi della gamma. A lato del campo centrale spicca la MG Cyberster, roadster elettrica sviluppata dall’Advanced Design London. Una vettura che unisce stile futuristico e anima sportiva, rendendo omaggio alla ricca storia del brand inglese con uno sguardo rivolto alle prestazioni elettriche del futuro.

Nel Fan Village il pubblico potrà scoprire il nuovo MGS5, B SUV elettrico che combina efficienza, versatilità e sicurezza, oltre a rivedere da vicino i protagonisti della flotta MG HS e MG ZS, esempi concreti della filosofia del marchio: spazio, comfort e tecnologia avanzata al servizio della mobilità sostenibile.

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President SAIC Motor Italy, sottolinea come questa collaborazione rappresenti un momento significativo per il brand: «Siamo estremamente orgogliosi di essere partner di un torneo leggendario come la Coppa Davis. Questa collaborazione riflette i valori che ci accomunano a uno sport di alto livello come il tennis. Competizione, impegno per l’eccellenza e una visione orientata al futuro sono principi che condividiamo pienamente. Supportare questi atleti nei loro spostamenti ci rende orgogliosi e ci fa sentire idealmente in campo con loro».