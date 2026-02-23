Connect with us

Motori

MG Motor celebra un milione di auto consegnate in Europa: crescita record e novità in arrivo nel 2026

Published

MG Motor raggiunge un traguardo simbolico e strategico: un milione di vetture consegnate in Europa, confermando la rapida ascesa del marchio nel panorama automobilistico del continente. Un risultato che testimonia la solidità del percorso intrapreso dal brand, tornato sul mercato britannico nel 2011 con la MG6 e oggi protagonista in ben 34 mercati europei grazie a una rete che supera i 1.300 concessionari.

Il percorso di crescita di MG è stato particolarmente evidente anche in Italia, dove il marchio è rientrato nel 2021 e ha rapidamente conquistato spazio. La quota di mercato supera oggi il 3%, con oltre 50.000 unità previste nel 2025 e una struttura commerciale che conta 70 concessionari, circa 150 punti vendita e 140 centri di assistenza. Numeri che fotografano una presenza ormai consolidata nel nostro Paese.

Alla base del successo europeo c’è una strategia chiara: proporre veicoli tecnologicamente avanzati e competitivi, con forte attenzione alle motorizzazioni elettriche e ibride. Il marchio ha saputo intercettare la domanda in una fase complessa per il settore automotive, puntando su design pulito, piacere di guida e disponibilità di prodotto. Tra i modelli simbolo spicca la MG4 EV, elettrica molto apprezzata che ha contribuito in modo significativo al raggiungimento di 317.000 veicoli elettrici consegnati in Europa.

Sul fronte dell’innovazione, MG ha inoltre rafforzato la propria immagine con la MG Cyberster, roadster elettrica dal design distintivo che propone un’esperienza di guida open-top all’avanguardia. Progettata presso l’Advanced Design Centre di Londra, la Cyberster ha avuto un ruolo centrale nelle celebrazioni del centenario del brand durante il Goodwood Festival of Speed 2024, confermando la volontà del marchio di unire heritage sportivo e mobilità elettrica.

Un contributo decisivo alla crescita recente è arrivato anche dall’introduzione della tecnologia Hybrid+, debuttata sulla MG3 nel 2024. Si tratta di un sistema full hybrid ad alta efficienza che ha reso la gamma ancora più competitiva e accessibile. In Italia, le ibride MG rappresentano oggi oltre il 57% del mix di vendita, con un incremento del 26% rispetto al 2025, risultato che posiziona il brand al secondo posto tra i marchi full hybrid nel mercato nazionale.

«Abbiamo raggiunto un traguardo straordinario, un milione di auto MG sulle strade del nostro continente», ha dichiarato Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy. «Sono davvero orgoglioso della crescita che MG sta costruendo grazie all’ampia scelta di auto che possiamo offrire ai clienti. Abbiamo adottato un approccio lungimirante, in particolare nei confronti dei veicoli ibridi ed elettrici, spesso in anticipo rispetto agli altri, oltre a investire in tecnologie rilevanti e accessibili. Ci siamo presentati al mercato con soluzioni concrete e questo ci ha premiato».

Lo slancio del marchio non si ferma qui. MG Motor ha già annunciato l’arrivo di nuove novità di prodotto nella prima metà del 2026, segnale di una strategia di espansione che punta a consolidare ulteriormente la presenza europea e a rafforzare il posizionamento nel mercato della mobilità elettrificata. Un percorso che, numeri alla mano, sembra solo all’inizio.

