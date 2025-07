MG Motor chiude un semestre record e amplia l’offerta elettrificata con HS Hybrid+ e il nuovo MGS5

MG Motor prosegue la sua crescita sul mercato italiano, chiudendo il primo semestre del 2025 con una quota del 3,14% e quasi 30.000 unità consegnate, grazie a una gamma NEV che ha raggiunto il 45% nel mix, segno dell’impegno verso la mobilità elettrificata. Due nuove frecce si aggiungono all’arco di MG: HS Hybrid+ e il nuovo MGS5 100% elettrico, modelli che rafforzano la presenza del brand nel segmento SUV in Italia.

HS Hybrid+ completa la gamma C SUV di MG con una soluzione intelligente che unisce prestazioni, efficienza e piacere di guida. Disponibile nelle versioni Comfort e Luxury, HS Hybrid+ offre un sistema propulsivo avanzato che abbina un motore 1,5T a ciclo Miller con un potente motore elettrico, raggiungendo una potenza combinata di 225 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, mantenendo consumi ridotti di 5,53 l/100 km (ciclo WLTP combinato) e basse emissioni di CO2 pari a 126 g/km. Con la campagna di lancio, HS Hybrid+ è disponibile a partire da 27.490 euro, rendendo l’ibrido di nuova generazione ancora più accessibile per chi cerca un SUV dinamico e versatile.

Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy, ha sottolineato come l’Hybrid+ rappresenti una pietra miliare nella strategia green di MG, contribuendo in un solo anno a portare il peso della gamma a basse emissioni al 45% del portafoglio motorizzazioni. Un risultato che testimonia la crescente attenzione del brand verso la sostenibilità senza rinunciare alle performance e al piacere di guida, offrendo soluzioni competitive in linea con le esigenze di mercato.

Accanto ad HS Hybrid+, MG Motor ha svelato in anteprima anche il nuovo MGS5, SUV 100% elettrico di segmento B, che arriverà in Italia dopo l’estate, raccogliendo l’eredità della precedente MG ZS EV. Costruito sulla piattaforma modulare MSP progettata da SAIC Motor, MGS5 garantisce efficienza, comfort e prestazioni grazie a un pacco batteria ultracompatto che ottimizza gli spazi interni e migliora la dinamica di guida, offrendo un’esperienza EV coinvolgente ed elegante per chi cerca una mobilità a zero emissioni.

Con MGS5, MG conferma la propria missione di rendere la mobilità elettrica una scelta concreta e accessibile, mantenendo alti standard di sicurezza e tecnologia. Anche il nuovo SUV elettrico sarà coperto da una garanzia completa di 7 anni/150.000 km, un valore aggiunto che rafforza l’affidabilità percepita dai clienti italiani verso il brand.

MG Motor, con una storia che parte dal 1924, guarda al futuro con una gamma completa di modelli elettrici, ibridi e a benzina, unendo tradizione e innovazione, qualità e accessibilità. I nuovi MG HS Hybrid+ e MGS5 si inseriscono in questa strategia, portando sul mercato italiano due alternative per chi desidera prestazioni brillanti, tecnologie avanzate e un approccio sostenibile alla mobilità.