MG Motor rivoluziona la comunicazione: nasce lo spot Hybrid+ creato con l’Intelligenza Artificiale

MG Motor compie un passo deciso verso il futuro del marketing automobilistico e lancia il nuovo spot TV dedicato alla gamma Hybrid+, una produzione realizzata integralmente con l’Intelligenza Artificiale generativa. Una scelta che conferma la vocazione pionieristica del brand, già noto per l’innovazione tecnologica applicata ai propri modelli, e che ora si estende anche al linguaggio pubblicitario.

La nuova campagna rappresenta molto più di un semplice esercizio creativo. È l’inizio di un percorso strutturato di sperimentazione dell’IA nelle attività di marketing, dove la tecnologia diventa leva concreta di marketing innovation. Il film sarà on air sulle principali emittenti televisive e sulle piattaforme di Connected TV, portando al grande pubblico un approccio comunicativo inedito per il settore.

Secondo Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, l’utilizzo dell’IA non è un’operazione isolata ma la naturale evoluzione della filosofia del marchio. “L’approccio tecnologico di MG non si esaurisce sotto il cofano delle nostre vetture, ma permea ogni aspetto della nostra identità”, ha spiegato il manager, sottolineando come l’intelligenza artificiale abbia consentito rapidità esecutiva, precisione strategica e un elevato livello qualitativo.

Il risultato è uno spot capace di coniugare insight umani e potenza computazionale, dimostrando come la tecnologia possa trasformare una visione creativa in un prodotto finito in tempi record, migliorando al contempo efficienza e sostenibilità dei processi produttivi.

Il cuore del progetto risiede nella capacità di MG di tradurre l’analisi dei bisogni dei consumatori italiani in una “grammatica dei prompt” estremamente precisa. Grazie a questo approccio data-driven, l’Intelligenza Artificiale ha potuto generare un racconto visivo coerente, in cui ogni modello della gamma Hybrid+ parla a un pubblico specifico.

La chiarezza strategica deriva dal lavoro di ascolto del cliente che il marchio porta avanti fin dal suo ritorno sul mercato nel 2021. Anche in questa iniziativa, MG ha mantenuto lo stesso metodo: partire dai dati reali per costruire una narrazione efficace e mirata.

Nel nuovo spot prendono forma tre anime distinte della gamma full hybrid MG. MG HS Hybrid+ emerge come il SUV più tecnologico e spazioso, pensato per chi cerca contenuti avanzati e comfort superiore. MG ZS Hybrid+ interpreta invece la versatilità quotidiana del segmento B, rivolgendosi a un pubblico pragmatico che vuole efficienza e funzionalità. MG3 Hybrid+, infine, rappresenta la proposta urbana e dinamica, ideale per chi desidera compattezza e agilità senza rinunciare alle prestazioni.

La coerenza stilistica del progetto è totale: anche le voice-over dello spot sono state generate tramite Intelligenza Artificiale, creando un’esperienza audiovisiva uniforme e fortemente riconoscibile.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’operazione riguarda l’impatto sui tempi di produzione. L’IA ha consentito di comprimere significativamente il ciclo che va dagli insight di mercato alla messa in onda, mantenendo uno standard qualitativo paragonabile alle produzioni cinematografiche tradizionali.

Determinante in questo processo è stata la collaborazione con Zelo, realtà specializzata nell’analisi del comportamento umano e delle tendenze di mercato. Il contributo non si è limitato alla componente tecnica, ma ha supportato strategicamente il business MG, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa funzionare contemporaneamente come strumento creativo e di marketing predittivo.

Con questa iniziativa, MG Motor non presenta soltanto la propria gamma Hybrid+ al pubblico italiano. Il brand si posiziona come apripista di una nuova era della comunicazione digitale automotive, in cui velocità, personalizzazione e integrazione dei dati diventano elementi centrali.

Il nuovo spot segna quindi un punto di svolta: l’Intelligenza Artificiale non è più solo un supporto operativo, ma diventa protagonista del processo creativo. Un segnale chiaro di come il settore automobilistico stia evolvendo verso modelli sempre più connessi, intelligenti e orientati all’utente finale.