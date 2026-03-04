Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

MG Motor rivoluziona la comunicazione: nasce lo spot Hybrid+ creato con l’Intelligenza Artificiale

Published

MG Motor compie un passo deciso verso il futuro del marketing automobilistico e lancia il nuovo spot TV dedicato alla gamma Hybrid+, una produzione realizzata integralmente con l’Intelligenza Artificiale generativa. Una scelta che conferma la vocazione pionieristica del brand, già noto per l’innovazione tecnologica applicata ai propri modelli, e che ora si estende anche al linguaggio pubblicitario.

La nuova campagna rappresenta molto più di un semplice esercizio creativo. È l’inizio di un percorso strutturato di sperimentazione dell’IA nelle attività di marketing, dove la tecnologia diventa leva concreta di marketing innovation. Il film sarà on air sulle principali emittenti televisive e sulle piattaforme di Connected TV, portando al grande pubblico un approccio comunicativo inedito per il settore.

Secondo Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, l’utilizzo dell’IA non è un’operazione isolata ma la naturale evoluzione della filosofia del marchio. “L’approccio tecnologico di MG non si esaurisce sotto il cofano delle nostre vetture, ma permea ogni aspetto della nostra identità”, ha spiegato il manager, sottolineando come l’intelligenza artificiale abbia consentito rapidità esecutiva, precisione strategica e un elevato livello qualitativo.

Il risultato è uno spot capace di coniugare insight umani e potenza computazionale, dimostrando come la tecnologia possa trasformare una visione creativa in un prodotto finito in tempi record, migliorando al contempo efficienza e sostenibilità dei processi produttivi.

Il cuore del progetto risiede nella capacità di MG di tradurre l’analisi dei bisogni dei consumatori italiani in una “grammatica dei prompt” estremamente precisa. Grazie a questo approccio data-driven, l’Intelligenza Artificiale ha potuto generare un racconto visivo coerente, in cui ogni modello della gamma Hybrid+ parla a un pubblico specifico.

La chiarezza strategica deriva dal lavoro di ascolto del cliente che il marchio porta avanti fin dal suo ritorno sul mercato nel 2021. Anche in questa iniziativa, MG ha mantenuto lo stesso metodo: partire dai dati reali per costruire una narrazione efficace e mirata.

Nel nuovo spot prendono forma tre anime distinte della gamma full hybrid MG. MG HS Hybrid+ emerge come il SUV più tecnologico e spazioso, pensato per chi cerca contenuti avanzati e comfort superiore. MG ZS Hybrid+ interpreta invece la versatilità quotidiana del segmento B, rivolgendosi a un pubblico pragmatico che vuole efficienza e funzionalità. MG3 Hybrid+, infine, rappresenta la proposta urbana e dinamica, ideale per chi desidera compattezza e agilità senza rinunciare alle prestazioni.

La coerenza stilistica del progetto è totale: anche le voice-over dello spot sono state generate tramite Intelligenza Artificiale, creando un’esperienza audiovisiva uniforme e fortemente riconoscibile.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’operazione riguarda l’impatto sui tempi di produzione. L’IA ha consentito di comprimere significativamente il ciclo che va dagli insight di mercato alla messa in onda, mantenendo uno standard qualitativo paragonabile alle produzioni cinematografiche tradizionali.

Determinante in questo processo è stata la collaborazione con Zelo, realtà specializzata nell’analisi del comportamento umano e delle tendenze di mercato. Il contributo non si è limitato alla componente tecnica, ma ha supportato strategicamente il business MG, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa funzionare contemporaneamente come strumento creativo e di marketing predittivo.

Con questa iniziativa, MG Motor non presenta soltanto la propria gamma Hybrid+ al pubblico italiano. Il brand si posiziona come apripista di una nuova era della comunicazione digitale automotive, in cui velocità, personalizzazione e integrazione dei dati diventano elementi centrali.

Il nuovo spot segna quindi un punto di svolta: l’Intelligenza Artificiale non è più solo un supporto operativo, ma diventa protagonista del processo creativo. Un segnale chiaro di come il settore automobilistico stia evolvendo verso modelli sempre più connessi, intelligenti e orientati all’utente finale.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

Motori

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica

Senza categoria

ADRIANA: “PRESA BENE” fuori il 20 marzo

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Motori

Yamaha presenta la “You Selected Occasion Week”: usato certificato e finanziamenti dedicati

Motori

La nuova SEAT Ibiza debutta da 16.000€: più valore, qualità e tecnologia

Moda

OKKIA CLUB: la nuova collezione di occhiali dal design audace e contemporaneo

Spettacolo

MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo

Giochi

Nintendo presenta una nuova ondata di titoli indie per Switch e Switch 2

Spettacolo

“Equalizzate”: il nuovo podcast RaiPlay Sound che restituisce voce alle pioniere del suono

Motori

Donne alla guida dell’innovazione Opel: Maike Seeber e Bilyana Stern ispirano il “made in Germany”

Spettacolo

Santamarea: i nuovi protagonisti di Up Next Italia di Apple Music

Motori

Volvo Car UX: l’aggiornamento OTA rivoluziona l’esperienza di guida per milioni di utenti

Spettacolo

Jason Derulo torna in Italia: unica data a Bologna per “The Last Dance World Tour”

Società

A “Realpolitik”: crisi in Medio Oriente e le ripercussioni politiche ed economiche per l’Europa e l’Italia

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Spettacolo

Ringo Starr annuncia “Long Long Road”: nuovo album con T Bone Burnett in uscita nel 2026

Motori

Renault svela la nuova showcar Bridger Concept e accelera la sua strategia globale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica

La mobilità elettrica compie un nuovo passo in avanti grazie alla partnership strategica tra Plenitude e Pininfarina, annunciata con l’obiettivo di trasformare l’esperienza di...

10 ore ago

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Per l’undicesimo anno consecutivo, Ford Pro si conferma leader del mercato europeo dei veicoli commerciali, rafforzando una posizione dominante che trova ulteriore conferma nei...

10 ore ago

Motori

Yamaha presenta la “You Selected Occasion Week”: usato certificato e finanziamenti dedicati

Dal 9 al 15 marzo Yamaha dedica un’intera settimana al mondo dell’usato garantito con la nuova iniziativa “You Selected Occasion Week”. L’obiettivo è valorizzare...

10 ore ago

Motori

La nuova SEAT Ibiza debutta da 16.000€: più valore, qualità e tecnologia

La SEAT Ibiza si rinnova e torna sulle strade italiane con una proposta ancora più interessante: un prezzo di partenza di 16.000 euro chiavi...

12 ore ago