MG Motor supera le 100.000 vetture in Italia: un traguardo storico per il brand in soli quattro anni

MG Motor festeggia un traguardo importante: oltre 100.000 vetture vendute in Italia. Un risultato che testimonia la crescita esponenziale del marchio e l’entusiasmo di un team giovane, capace in poco più di quattro anni di conquistare la fiducia degli automobilisti italiani grazie a un’offerta di prodotto ampia, tecnologica e dal posizionamento estremamente competitivo.

Dopo i risultati record del primo semestre, MG chiude i primi nove mesi del 2025 con 39.265 unità immatricolate e una quota di mercato del 3,34%, registrando una crescita di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2024. Numeri che consolidano la presenza del marchio nel mercato italiano e confermano la validità di una strategia fondata su innovazione, accessibilità e attenzione al cliente.

Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “I risultati straordinari che MG ha raggiunto sul mercato italiano sono la testimonianza della concretezza del nostro progetto. In poco più di quattro anni siamo riusciti a soddisfare le esigenze di 120.000 clienti che voglio ringraziare per averci dato fiducia. Ogni giorno rinnoviamo il nostro impegno per ottenere da casa madre i prodotti più adeguati alle nostre necessità e per migliorare il servizio post vendita. L’avventura è iniziata in un momento complicato, ma grazie a un approccio flessibile e all’ascolto dei clienti siamo riusciti a superare ogni sfida. Sono orgoglioso del team e della rete di concessionari che ci supporta con entusiasmo e dedizione.”

La gamma MG, oggi composta da sei modelli (HS, ZS, MG3, MG4, MGS5 EV e Cyberster), quattro alimentazioni (Hybrid+, Plug-in Hybrid, EV e benzina) e tre tipologie di carrozzeria (SUV, hatchback, roadster), rappresenta un’offerta completa capace di soddisfare le esigenze di un pubblico molto variegato.

Particolarmente significativi sono i risultati della gamma SUV, rinnovata a fine 2024, con MG HS e MG ZS che hanno contribuito in modo decisivo alle vendite complessive. MG HS, il SUV di segmento C, è disponibile con tre alimentazioni — Hybrid+, Plug-in Hybrid e benzina — e due livelli di equipaggiamento. MG ZS, invece, il B-SUV della casa, offre le versioni Hybrid+ e benzina, anch’esse in due allestimenti.

Nel segmento delle citycar, la protagonista è MG3, il modello su cui MG ha introdotto la tecnologia Hybrid+ nel 2024, oggi disponibile anche con motore a benzina. Questa soluzione rappresenta l’unione perfetta tra prestazioni, efficienza e comfort di guida, elementi sempre più richiesti dagli automobilisti urbani.

Sul fronte delle auto elettriche, MG continua a crescere con forza. Il nuovo MGS5 EV, B-SUV 100% elettrico da poco arrivato negli MG Store, offre prestazioni dinamiche, design elegante e grande abitabilità, confermandosi una proposta ideale per chi cerca una mobilità sostenibile senza compromessi. A completare l’offerta, la gamma MG4, tra le 10 berline elettriche più vendute in Italia nel mese di settembre, disponibile con batterie da 49 a 77 kWh, trazione a due o quattro ruote motrici e autonomie comprese tra 350 e 530 km.

Bartolomeo sottolinea inoltre l’importanza strategica della tecnologia Hybrid+, definendola “una soluzione che coniuga prestazioni e praticità, vantaggi in termini di consumi ed emissioni, senza rinunciare a comfort e piacere di guida”. Oggi oltre il 56% delle vetture MG vendute in Italia è elettrificato, un dato che riflette l’evoluzione del mercato e la capacità del brand di anticiparne le esigenze.

Fondamentale, nel percorso di crescita di MG, è anche il potenziamento dei servizi post vendita e logistici. L’Italia è stato il paese pilota per l’implementazione del primo magazzino ricambi locale, inaugurato a Tortona (AL) nel luglio 2024. In appena un anno, il centro ha garantito consegne in 24/36 ore su tutto il territorio nazionale, incrementando la superficie del 50%, triplicando lo stock di ricambi e raggiungendo un fill rate del 94%, indice della capacità di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti.