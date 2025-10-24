MG traguardo storico: 40.000 unità in Italia, come l’intero anno 2024

SAIC Motor Italy celebra un nuovo traguardo storico: il marchio MG ha superato le 40.000 unità vendute in Italia, un risultato che eguaglia l’intero volume registrato nel 2024 e conferma l’incredibile ascesa del brand britannico sul mercato nazionale. In soli dieci mesi, MG ha raddoppiato le vendite rispetto allo stesso periodo del 2023, consolidando la propria posizione come uno dei marchi automobilistici in più rapida crescita del Paese.

Con oltre 120.000 vetture immatricolate in poco più di quattro anni e una quota di mercato superiore al 3%, MG sta scrivendo una delle pagine più dinamiche dell’automotive italiano, superando marchi storici e affermandosi come protagonista di un nuovo modo di vivere la mobilità.

Andrea Bartolomeo, Country Manager di SAIC Motor Italy, commenta con entusiasmo il risultato: “Il mercato italiano ha risposto con un entusiasmo incredibile alla nostra offerta di veicoli che uniscono storia, design moderno, tecnologia all’avanguardia e accessibilità. Raggiungere le 40.000 auto in così breve tempo va oltre il dato numerico: è la dimostrazione che la nostra strategia, focalizzata sulla mobilità sostenibile e l’elevata qualità, sta intercettando perfettamente le esigenze dei consumatori. Questo successo è un forte stimolo per tutta la squadra a proseguire con il nostro piano di espansione e innovazione.”

Il successo di MG in Italia è il risultato di una strategia chiara e coerente, capace di valorizzare un marchio iconico con oltre un secolo di storia e di proiettarlo verso il futuro della mobilità. Il posizionamento identitario del brand, che combina heritage e modernità, rappresenta un elemento rassicurante per i consumatori italiani, sempre più attenti a qualità, efficienza e valore.

Un ruolo fondamentale è stato giocato dalla gamma di prodotti completa e altamente competitiva, con una forte spinta verso l’elettrificazione. Negli ultimi 18 mesi, grazie al lancio della tecnologia Hybrid+, la percentuale di modelli elettrificati ha raggiunto il 56% del totale della gamma, un dato che conferma l’impegno del marchio verso una mobilità più sostenibile e accessibile.

Modelli come MG ZS, MG HS e MG3 si sono affermati come best-seller assoluti, contribuendo in modo determinante a rafforzare la presenza del brand sul territorio. L’equilibrio tra prestazioni, tecnologia e prezzo competitivo ha reso MG una scelta sempre più popolare tra gli automobilisti italiani.

Altro elemento chiave è stata l’espansione della rete di vendita e assistenza, composta da partner di alto livello e grande esperienza, che hanno creduto nella solidità del progetto MG sin dalle prime fasi. L’apertura del magazzino ricambi nazionale nel 2024 ha ulteriormente migliorato l’efficienza del servizio post-vendita, consolidando la fiducia dei clienti e la reputazione del marchio per affidabilità e qualità.

Dopo il successo delle 40.000 unità, MG Motor Italia guarda al futuro con rinnovata ambizione. L’obiettivo è quello di consolidare la propria posizione di game changer nel settore automobilistico, attraverso nuove strategie di prodotto e iniziative mirate a rafforzare ulteriormente la presenza del brand.

Come spiega ancora Andrea Bartolomeo: “Oggi SAIC Motor Italy è una realtà che sta entrando nella maturità. Possiamo proporre una gamma completa con diversi gradi di elettrificazione, intercettando un pubblico sempre più ampio. Stiamo assistendo a un’evoluzione del cliente MG: cresce la presenza femminile, si abbassa l’età media e aumenta la consapevolezza verso l’innovazione e la sostenibilità. Il nostro sistema Hybrid+ è percepito come una soluzione efficiente, funzionale e al giusto prezzo.”

Il traguardo delle 40.000 unità vendute rappresenta dunque non solo un record, ma un punto di partenza verso una nuova fase di crescita, in cui MG punta a consolidare il proprio ruolo di protagonista nel mercato italiano e a continuare a guidare il cambiamento verso una mobilità intelligente, elettrificata e accessibile a tutti.