MG3 e NUOVA MG ZS ora anche a benzina

Dopo un trimestre da incorniciare, culminato con un eccezionale risultato di quasi il 4% di quota di mercato a marzo, MG Motor continua la sua inarrestabile ascesa nel panorama automobilistico italiano. Il mese di aprile si preannuncia altrettanto positivo, forte dell’arrivo delle tanto attese versioni a benzina dei modelli di punta MG3 e nuova ZS.

Questi due veicoli, hatchback e SUV del segmento B con cui il marchio aveva precedentemente introdotto l’innovativa tecnologia Hybrid+, vedono ora la loro offerta ampliarsi con una motorizzazione tradizionale a benzina, una scelta ancora molto apprezzata dal mercato italiano. Questa mossa strategica sottolinea una delle caratteristiche distintive del brand MG: la straordinaria flessibilità e rapidità nel rispondere alle esigenze del mercato. Concretezza, affidabilità e competitività si confermano i pilastri che hanno guidato la straordinaria crescita dell’iconico marchio MG in Italia.

Il percorso di MG nel nostro Paese è stato finora contraddistinto dalla capacità di ascoltare attentamente i clienti e di tradurre le loro richieste in azioni concrete e tempestive. Una strategia “to market” chiara e lineare ha permesso al brand di bruciare le tappe, raggiungendo in poco più di quattro anni un parco circolante di quasi centomila vetture.

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha così commentato: “La nostra strategia fin da subito ha messo al centro elementi concreti e tangibili. Abbiamo ascoltato il mercato e, allo stesso tempo, abbiamo avuto il prezioso supporto della nostra casa madre, che ha compreso le peculiarità del cliente italiano e ha supportato tempestivamente le nostre richieste. Il percorso che abbiamo seguito è lineare e concreto, abbiamo impostato il nostro modello di business su 5 elementi chiave: il Prodotto (qualità, tecnologia, innovazione, competitività, garanzia 7 anni), la Rete commerciale (affidandoci a punti di riferimento del mercato), l’Assistenza (capillare, magazzino ricambi locale), ora stiamo lavorando sull’Usato (business unit dedicata e usato certificato nel secondo semestre 2025) e poi l’Entusiasmo. Infatti, non mi stancherò mai di sottolineare che tutto questo è spinto dall’entusiasmo delle persone che compongono il nostro TEAM, senza questo fattore non avremmo gli stessi risultati”.

A partire da aprile, la gamma MG nel segmento B si arricchisce di una nuova motorizzazione a benzina da 1.5 litri per i modelli MG3 e nuova ZS. Le versioni con questo propulsore affiancheranno quelle dotate della tecnologia Hybrid+. L’introduzione della versione a benzina sui due modelli B Hatch e B SUV porta con sé anche un aggiornamento nell’impostazione dei livelli di allestimento, che per le versioni a benzina diventano due: Standard e Comfort.

Il ritorno di MG sul mercato italiano è iniziato con i modelli MG EHS e MG ZS, ma è quest’ultima ad essersi affermata come la più venduta fin dal 2021. Apprezzata per la sua versatilità, l’ampio spazio a bordo per cinque passeggeri, la comodità sia in città che fuori, il comfort e la sicurezza nei viaggi, uniti a una competitività ai vertici della categoria, la ZS è considerata la vera pietra angolare di questo nuovo capitolo della storia MG.

Alla fine dello scorso anno, il B SUV MG ZS si è rinnovato completamente nello stile, con una personalità più decisa e linee più sportive, e nel comfort, grazie a dimensioni più generose, soprattutto nell’abitacolo. La motorizzazione a benzina che ora equipaggia la nuova MG ZS presenta aggiornamenti rispetto al modello precedente. Si tratta di un 1.5 litri, 4 cilindri a iniezione diretta, con 115 CV di potenza e 148 Nm di coppia. I consumi nel ciclo WLTP si attestano a 6,5 l/100km nel combinato, con emissioni di CO2 pari a 145 g/km.

Le caratteristiche estetiche e i contenuti rimangono gli stessi della versione Hybrid+, ma l’introduzione del motore a benzina introduce una nuova configurazione degli allestimenti: Standard e Comfort. Già nella versione Standard, la dotazione è molto completa, includendo uno schermo digitale touch da 10.25”, un monitor digitale da 7” per il guidatore, sensori di parcheggio posteriori e retrocamera. Come per il resto della gamma MG, la sicurezza è ai vertici della categoria grazie alla suite MG Pilot, che racchiude 14 sistemi ADAS. L’allestimento Comfort aggiunge, ad esempio, fari anteriori a LED, cerchi in lega da 17”, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, regolazione elettrica dei sedili anteriori e retrocamera a 360°.

Il prezzo di listino della nuova MG ZS a benzina è di 20.490€ per l’allestimento Standard e 22.490€ per l’allestimento Comfort. Sono previste interessanti offerte di lancio per entrambe le versioni.

Esattamente un anno fa, ha fatto il suo debutto sul mercato italiano la MG3 Hybrid+, segnando l’ingresso di MG nel competitivo segmento B Hatch con una vettura dotata di tecnologia full hybrid. Questa citycar ha permesso a MG di inserirsi in uno dei segmenti più importanti del nostro mercato, offrendo una vettura compatta e maneggevole con livelli di equipaggiamento e spazio a bordo ai vertici della categoria. La MG3 è un’auto dinamica, progettata per rispondere al meglio alle preferenze dei guidatori europei grazie a un telaio con un elevato utilizzo di componenti ad alta rigidità e sospensioni ottimizzate per ridurre il peso e migliorare l’aderenza.

Il motore che equipaggia la MG3 è lo stesso della MG ZS, con piccole differenze dovute principalmente al diverso peso dei due veicoli. Il 1.5 litri presenta anch’esso 4 cilindri a iniezione diretta, con 115 CV di potenza e 148 Nm di coppia. Tuttavia, i consumi nel ciclo WLTP per la MG3 si attestano a 6,1 l/100km nel combinato, con emissioni di CO2 pari a 137 g/km.

Anche nella versione a benzina, la MG3 mantiene inalterate le caratteristiche distintive del modello Hybrid+, come il cockpit a doppio schermo e il sistema di infotainment centrale con display touch da 10.25”. La sicurezza è garantita dalla suite MG Pilot, che include avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) come il sistema di mantenimento della corsia (LKA) con avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW), il cruise control e l’avviso di collisione anteriore (FCW). Gli interni sono ergonomici e spaziosi, con ben venticinque vani portaoggetti.

La MG3 a benzina offre ai clienti efficienza e qualità, testimoniate dalla garanzia MG di sette anni/150.000 km di serie su tutta la gamma. Il prezzo di listino della nuova MG3 a benzina è di 16.990€ per l’allestimento Standard e 18.490€ per l’allestimento Comfort, anche in questo caso con interessanti offerte di lancio.

Il lancio delle versioni a benzina di MG3 e MG ZS rappresenta per l’azienda l’opportunità di ampliare ulteriormente la propria base clienti, anche grazie a un nuovo strumento finanziario sviluppato in collaborazione con Santander Consumer Bank. Per la MG3, viene introdotto il finanziamento “FIFTY-FIFTY”: con un anticipo del 50% dell’importo totale (€ 8.495 per MG3 STD), il cliente può guidare la vettura per due anni senza alcuna rata né interessi, per poi decidere se saldare il restante 50%, restituire la vettura senza impegno o procedere con un nuovo acquisto. Per chi preferisce soluzioni di acquisto più tradizionali, saranno disponibili altre opzioni presso i concessionari.

Per il lancio delle nuove vetture, SAIC Motor Italy ha definito un’offerta che, grazie all’MG bonus e alla promozione legata al finanziamento MG BOOST, abbatte il prezzo fino a 2.000€ complessivi per entrambi i modelli nei due livelli di equipaggiamento. Questa promozione porta la MG3 benzina Standard al prezzo di lancio di 14.990€ (listino 16.990€), mentre la MG ZS a benzina Standard al prezzo di lancio di 18.490€ (listino 20.490€).

La crescita di MG in Italia si basa su un’organizzazione giovane e dinamica, che si avvale del prezioso contributo di una rete commerciale capillare, che ad oggi conta oltre 60 concessionari e 130 punti vendita. Per garantire un servizio adeguato alla crescita dei volumi e alla diffusione del brand, il numero dei punti vendita raggiungerà le 150 unità entro la fine dell’anno (con 70 concessionari), permettendo a MG di raggiungere una copertura del 96% del territorio nazionale.

È trascorso quasi un anno dall’apertura del magazzino ricambi a Tortona (AL), un asset strategico su cui l’azienda ha investito importanti risorse. Organizzato su una superficie di 3.000 mq, si trova in un nodo logistico ben servito tra Torino e Milano, vicino al porto di Genova e all’aeroporto di Malpensa. Questa posizione strategica consente la consegna dei ricambi in tutta Italia in 24 ore (36 ore per Calabria e isole). Il magazzino è progettato per offrire un livello di servizio superiore, con una fill-rate del 97% e la movimentazione di 20.000 parti di ricambio al mese.

Questi fattori, uniti alla garanzia di 7 anni / 150.000 km su tutte le vetture MG, rappresentano elementi concreti e rassicuranti nel processo di acquisto dei clienti.