MG3 Hybrid+: la nostra prova su strada

In un panorama automobilistico sempre più affollato e competitivo, la nuovissima MG3 Hybrid+ si presenta come una ventata di novità concreta, destinata a scuotere le certezze del segmento B. Abbiamo avuto l’occasione di provarla su strada, tra traffico urbano, percorsi collinari e qualche tratto autostradale. Il verdetto? Questa piccola ibrida ha molto da dire.

Appena saliti a bordo, ci si accorge subito che MG ha puntato in alto. La prima impressione è di trovarsi in un’auto ben rifinita, moderna e curata, con un abitacolo dominato dal cockpit digitale a doppio schermo: da un lato il quadro strumenti da 7 pollici, chiaro e reattivo; dall’altro un display touch centrale da 10,25 pollici per il sistema infotainment, intuitivo e veloce. I comandi fisici sulla console, a forma di tasti a pianoforte, sono un dettaglio intelligente: funzionali, eleganti e soprattutto pratici durante la guida.

Ma è sotto il cofano che la MG3 Hybrid+ sorprende davvero. Il cuore del sistema Hybrid+ è un powertrain innovativo, composto da ben cinque elementi: motore termico, motore elettrico da 100 kW, generatore, batteria da 1,83 kWh e trasmissione. Il risultato è un’accelerazione che ha dell’incredibile per una citycar: 0-100 km/h in 8 secondi netti e una spinta da 80 a 120 km/h in soli 5 secondi. Il tutto con consumi dichiarati di 4,4 l/100 km ed emissioni contenute in 100 g/km di CO₂. Numeri da primato, specie considerando che non si tratta di un ibrido plug-in.

Il motore a benzina da 1.5 litri (75 kW / 102 CV) lavora in perfetta sinergia con l’elettrico, offrendo una guida fluida e reattiva. Le tre modalità di guida — Eco, Standard e Sport — permettono di cucirsi addosso l’esperienza al volante: Eco, ideale per la città; Standard, perfetta per la quotidianità; Sport, per chi vuole davvero godersi il meglio delle prestazioni MG Hybrid+.

Durante il nostro test, in modalità Sport, la MG3 ha dimostrato una grinta sorprendente. L’accelerazione è immediata, la risposta dell’elettrico brillante e il cambio automatico gestisce con fluidità ogni variazione di ritmo. Eppure, anche quando si torna a una guida rilassata, la MG3 si dimostra silenziosa, ben insonorizzata e confortevole. Il risultato è un perfetto equilibrio tra efficienza e piacere di guida.

Sul fronte della tecnologia e della sicurezza, la MG3 Hybrid+ alza ulteriormente l’asticella. Tutti gli allestimenti sono dotati dei più moderni sistemi ADAS, con il pacchetto MG Pilot che include mantenimento della corsia, cruise control adattivo, assistenza al traffico e avviso di collisione. Non manca nulla, nemmeno nella versione base.

Parlando di versioni, MG propone tre livelli di allestimento: Standard, Comfort e Luxury. Già dalla Standard si trovano dotazioni degne di una segmento superiore: climatizzatore, Bluetooth, quattro porte USB, sensori posteriori e telecamera. Le versioni più ricche aggiungono chicche come accesso senza chiave, sedili e volante riscaldati, e una spettacolare telecamera a 360 gradi.

Ma il punto di forza resta l’equilibrio complessivo: prestazioni brillanti, consumi contenuti, tecnologie da segmento superiore e un comfort sorprendente per una vettura lunga poco più di quattro metri. La MG3 Hybrid+ riesce a offrire tutto questo partendo da un prezzo di 19.990 euro, mantenendo fede alla filosofia MG del “value for money”, senza compromessi.

Una citycar compatta dal cuore grande, tecnologicamente avanzata e pronta a sfidare i nomi storici del segmento B. La MG3 Hybrid+ non è solo una nuova arrivata: è la prova che anche un’ibrida può essere emozionante, accessibile e soprattutto divertente da guidare.