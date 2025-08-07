Connect with us

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Published

La MG4 XPower è la dimostrazione concreta di come una vettura elettrica possa offrire non solo sostenibilità, ma anche divertimento di guida e prestazioni da sportiva vera, il tutto a un prezzo competitivo. L’abbiamo provata su strada e queste sono le nostre impressioni.

La MG4 XPower è spinta da un sistema a doppio motore che garantisce trazione integrale e una potenza combinata di 435 CV e 600 Nm di coppia. Il risultato? Un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, degna di molte supercar. La risposta dell’acceleratore è fulminea, con una spinta continua che regala emozioni fin dai primi metri.

Salendo a bordo, si viene accolti da un abitacolo spazioso e confortevole, caratterizzato da materiali ben assemblati e da un’eccellente ergonomia. L’ambiente è moderno e curato e offre un’esperienza a bordo piacevole e rilassante, ideale anche per affrontare lunghi viaggi nel massimo comfort.

Su strada, la MG4 XPower si comporta in modo dinamico e coinvolgente. La tenuta è eccellente, grazie alla trazione integrale e alla distribuzione dei pesi ben bilanciata. L’auto si lascia condurre con piacere anche nelle curve più impegnative, offrendo una buona sensazione di controllo.

La guida cambia radicalmente a seconda della modalità selezionata, tutte accessibili esclusivamente dal display touch centrale. In modalità Eco, l’auto privilegia l’efficienza e la riduzione dei consumi, mentre con la Normal si ottiene già un buon equilibrio tra prestazioni e comfort. La vera trasformazione, però, avviene con la Sport, che sfrutta un assetto più rigido per esaltare la precisione dello sterzo e la stabilità nei tratti più dinamici, in particolare in curva.

Un contributo fondamentale a questa dinamica arriva dalla trazione integrale, supportata da un evoluto sistema di distribuzione della coppia. Grazie al controllo intelligente del motore e a un differenziale elettronico bloccabile, la vettura è in grado di ripartire la coppia in modo ottimale su tutte e quattro le ruote. Questo si traduce in un comportamento sicuro e stabile, riducendo quasi del tutto il rischio di sbandate o perdite di aderenza in curva.

Con la batteria da 64 kWh, la MG4 XPower offre un’autonomia dichiarata di 385 km nel ciclo WLTP, un valore onesto considerando le prestazioni. La vera sorpresa, però, è nei tempi di ricarica: dal 10 all’80% in soli 26 minuti grazie al supporto della ricarica rapida a 140 kW. Un vantaggio concreto per chi ha ritmi di vita serrati e non può permettersi lunghe soste.

L’elemento che più colpisce della MG4 XPower è il suo rapporto qualità-prezzo. Per la cifra richiesta, (il listino attacca a 36.290 euro) si ottiene una vettura elettrica ad alte prestazioni, con dotazioni di serie ricche e contenuti tecnologici da segmento superiore. Una proposta interessante, sia per chi cerca la prima elettrica sportiva, sia per chi vuole qualcosa di diverso dalle solite blasonate.

 

MG4 XPower: la nostra prova su strada

