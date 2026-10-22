Nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza: domani in prima serata sul Nove

Domani, venerdì 23 ottobre, Fratelli di Crozza torna in prima serata sul Nove, dopo il successo della scorsa puntata che ha registrato un notevole 5,5% di share con picchi di 1,1 milioni di telespettatori. Lo show satirico, realizzato negli studi di Milano, conferma ancora una volta il suo ruolo di riferimento nell'intrattenimento italiano grazie alla verve inconfondibile di Maurizio Crozza.



In ogni episodio, Crozza conquista il pubblico portando in scena le notizie più rilevanti della settimana, rivisitate attraverso le sue inimitabili imitazioni e i monologhi ironici che ormai sono diventati un vero e proprio marchio di fabbrica. Il programma rappresenta un appuntamento imprescindibile per chi ama la satira pungente su politica e attualità.



Per chi preferisce lo streaming, tutti gli episodi sono disponibili anche su discovery+, la piattaforma di Warner Bros. Discovery che permette di recuperare anche le stagioni precedenti del programma.



Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia ed è il frutto del lavoro di un team creativo guidato da Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è affidata a Massimo Fusi, la scenografia a Marco Calzavara e la fotografia a Daniele Savi.



Il programma mantiene una forte presenza anche sui social: è possibile seguirlo su Facebook, X e Instagram per non perdere anticipazioni, clip e dietro le quinte.



Il ritorno di Crozza promette una puntata ricca di satira e nuove riflessioni sui temi d'attualità, con quell'equilibrio tra comicità e critica che ha conquistato milioni di telespettatori.