MICHELIN Anakee Adventure 2: il nuovo pneumatico che ridisegna l’avventura per le enduro stradali

Published

Nel panorama delle due ruote, sempre più orientato verso la versatilità e il viaggio, Michelin presenta il nuovo MICHELIN Anakee Adventure 2, un pneumatico di nuova generazione pensato per ridefinire l’esperienza di guida delle moto enduro stradali. Disponibile da gennaio 2026, il nuovo modello si propone come punto di riferimento della gamma del costruttore francese, affiancando MICHELIN Road 6, MICHELIN Anakee Road e MICHELIN Anakee Wild.

Il debutto del MICHELIN Anakee Adventure 2 arriva in un momento particolarmente favorevole per il segmento delle Enduro Stradali, oggi tra i più dinamici del mercato motociclistico. Questa tipologia di moto è ormai sinonimo di libertà, viaggio e scoperta, con una community in continua crescita che ricerca prodotti capaci di garantire sicurezza su asfalto e prestazioni affidabili anche lontano dalle strade battute. Il lancio si inserisce inoltre nelle celebrazioni per i 120 anni di Michelin Italiana, sottolineando il legame storico del marchio con il nostro Paese.

Progettato per chi utilizza la moto quotidianamente ma non rinuncia al richiamo dell’avventura, il nuovo MICHELIN Anakee Adventure 2 promette prestazioni elevate sul bagnato, con un miglioramento fino al 10% rispetto alla generazione precedente grazie a nuove mescole ad alte prestazioni a base di silice. A questo si aggiunge una maggiore durata chilometrica, con un incremento dichiarato del 7% sull’anteriore e del 21% sul posteriore, pensato per garantire un consumo più equilibrato nel tempo.

Importante anche il lavoro sul comfort di guida, con una sensibile riduzione del rumore percepito che rende i lunghi viaggi più piacevoli. La vocazione all’avventura è confermata dalla marcatura M+S e da un disegno del battistrada ottimizzato per assicurare trazione efficace anche sullo sterrato, mantenendo al tempo stesso un comportamento stabile su asfalto.

Alla base del nuovo pneumatico troviamo alcune delle soluzioni più avanzate sviluppate dal gruppo francese. La tecnologia MICHELIN 2CT bi-mescola consente di combinare durata al centro del battistrada e massima aderenza sulle spalle, mentre la struttura Reinforced Radial-X Evo & Aramid Shield è stata progettata per offrire maggiore stabilità, comfort e resistenza su fondi differenti.

Il nuovo design del battistrada rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’equilibrio ideale tra comfort stradale e trazione su terreni a bassa aderenza. Completa il pacchetto il MICHELIN Premium Touch Design, che introduce un effetto visivo premium sui fianchi dello pneumatico, valorizzando l’estetica delle moto più moderne.

Il MICHELIN Anakee Adventure 2 è stato sviluppato per equipaggiare le principali enduro stradali presenti sul mercato, tra cui BMW R1250GS e BMW R1300GS, oltre a modelli come Ducati Multistrada, Triumph Tiger, KTM Super Adventure, Suzuki V‑Strom e Moto Guzzi V85. Una compatibilità ampia che conferma l’obiettivo di Michelin di presidiare con decisione il segmento più vivace del mercato.

