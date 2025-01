Micro, due novità al Salone di Buxelles: Microlino Spider e Microlino Custom Program

Al Salone dell’Auto di Bruxelles, Micro svela due entusiasmanti novità che promettono di trasformare il panorama della micromobilità: l’anteprima mondiale del concept Microlino Spider e il lancio del Microlino Custom Program.

Microlino Spider Concept: l’Anti-pick-up Truck

Con la Microlino Spider, la casa svizzera presenta la quarta variante dell’iconica microcar, dopo la Microlino, la Microlino Lite e la Microlino Spiaggina. La Spider non è solo pensata per gli hotel e i golf club europei, ma come veicolo elettrico destinato a un pubblico molto più ampio, in particolare nelle aree residenziali degli Stati Uniti.

Come sottolineato dal presidente Wim Ouboter, “Gli Stati Uniti sono il più grande mercato al mondo per i golf cart, spesso utilizzati per il trasporto personale all’interno dei quartieri. È proprio per questo motivo che abbiamo creato la Microlino Spider.” Ouboter aggiunge: “Consideratela come l’antitesi dei massicci pick-up elettrici: non è stata pensata per il 5% dei viaggi in cui è necessario trasportare molto, ma per il 95% dei casi in cui si viaggia soli e si va a lavoro.”

La Microlino Spider è progettata per circolare sulla maggior parte delle strade statunitensi, in particolare quelle con un limite di velocità inferiore o uguale a 35 miglia orarie, una categoria che riguarda più della metà delle strade del paese.

Mantenendo il DNA distintivo del design Microlino, la Spider si distingue per differenze chiave. I pannelli laterali sono stati eliminati, permettendo una salita e discesa facilitata, in perfetto stile golf cart. Il tetto aperto è dotato di un telo opzionale, mentre i sedili sono stati riprogettati per permettere un accesso più comodo. Inoltre, gli inserti in legno sul volante e sulle protezioni d’ingresso aggiungono eleganza, mentre la vernice innovativa cambia colore in base alla luce, passando da tonalità di blu a verde e viola.

Sebbene sia ancora un concept, la Microlino Spider si prepara a entrare nel mercato statunitense come alternativa più elegante e sicura ai tradizionali golf cart, mantenendo le caratteristiche di design e le prestazioni della versione attuale della Microlino, adattata alle normative locali.

Microlino Custom Program: crea la tua auto su misura

Microlino lancia anche il Microlino Custom Program, una nuova iniziativa che permette agli appassionati di personalizzare ogni aspetto della propria Microlino. Con oltre mille opzioni di personalizzazione, ogni veicolo diventa una vera e propria espressione di stile personale.

Le principali aree di personalizzazione includono:

Esterni : Ampia scelta di colori per la carrozzeria, il tetto, le finiture, i copriruota e il logo, per combinazioni uniche.

: Ampia scelta di colori per la carrozzeria, il tetto, le finiture, i copriruota e il logo, per combinazioni uniche. Interni : Pacchetti interni standard e premium, pensati per soddisfare tutte le esigenze di comfort e stile.

: Pacchetti interni standard e premium, pensati per soddisfare tutte le esigenze di comfort e stile. Batteria: Tre opzioni di batteria (5,5 kWh, 10,5 kWh e 15 kWh), per soddisfare ogni tipo di necessità in termini di autonomia.

La produzione della Microlino avviene a Torino, in Italia, un vantaggio strategico che permette un livello di personalizzazione senza pari, garantendo al contempo i più alti standard di qualità e sostenibilità, rispetto ai concorrenti che producono veicoli in Nord Africa o Asia.

Con queste novità, Micro non solo innova il design della micromobilità, ma dimostra anche un impegno concreto nella personalizzazione, rendendo ogni Microlino un veicolo unico, che riflette il gusto e le necessità di chi lo guida.