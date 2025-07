Microids svela un nuovo trailer di gameplay per Space Adventure Cobra – The Awakening

Il mondo dei videogiochi accoglie con entusiasmo la notizia svelata da Microids: un nuovo trailer di gameplay per l’attesissimo “Space Adventure Cobra – The Awakening”. Questo adattamento videoludico, sviluppato dallo studio Magic Pockets, nasce dalla celebre serie animata prodotta da TMS, a sua volta ispirata al manga di Buichi Terasawa, creato nel 1978. Il gioco offrirà ai giocatori la possibilità di rivivere le avventure mozzafiato di Cobra, riprese nei primi dodici episodi della serie, incentrate sull’iconico arco narrativo del tesoro del Capitano Nelson.

Il protagonista di “Cobra”, noto per il suo braccio sinistro cibernetico contenente il leggendario Delta Ray, torna in questo primo adattamento videoludico sulle piattaforme moderne come PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. L’universo di gioco sarà arricchito dalla presenza di personaggi memorabili come le Sorelle Reali e la terrificante Crystal Bowie, la nemesi di Cobra.

Il gioco promette un’esperienza immersiva, fedele all’essenza dell’anime del 1982, con un gameplay dinamico e una narrazione curata nei minimi dettagli. I giocatori potranno esplorare una vasta galassia sci-fi, attraversando pianeti esotici e affrontando sfide impegnative che testeranno le loro capacità. L’avventura non si limiterà alla modalità giocatore singolo: sarà possibile godere anche di una modalità cooperativa per due giocatori.

I giocatori avranno a disposizione le iconiche armi di Cobra, inclusi il potentissimo Psychogun e la Colt Python 77, oltre a gadget come il sigaro e il rampino. Per sconfiggere i nemici e i potenti boss, sarà necessario sfruttare al meglio l’intero arsenale a disposizione. Grazie ai tre livelli di difficoltà, sia i veterani del genere sia i neofiti potranno trovare la sfida giusta per le loro abilità.

“Space Adventure Cobra – The Awakening” sarà disponibile il 26 agosto 2025, in edizioni che includono contenuti esclusivi come la “Gold Edition” e la “Deluxe Edition”, contenenti missioni bonus, artbook digitale e colonna sonora originale. Con un tributo appassionato all’opera di Buichi Terasawa, questo gioco promette di affascinare sia i fan di lunga data che le nuove generazioni di giocatori.