Microlino e Ohoskin: protagoniste alla Design Week all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione

Alla Design Week 2025, tra le protagoniste assolute della scena internazionale spiccano Microlino, la microcar elettrica più iconica del momento, e Ohoskin, startup italiana che sta rivoluzionando il mondo dei materiali sostenibili. Insieme, portano avanti un progetto che unisce design retrò-futuristico, tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente, incarnando una nuova visione della mobilità urbana.

Dal 7 al 13 aprile, i visitatori potranno scoprire una versione esclusiva di Microlino con interni realizzati grazie ai materiali innovativi di Ohoskin, derivati dai sottoprodotti dell’industria agrumicola. Un incontro virtuoso che celebra valori condivisi come sostenibilità, eccellenza artigianale e innovazione.

Microlino, ispirata alle iconiche bubble car degli anni ’50, è pensata per chi desidera muoversi agilmente in città riducendo l’impatto ambientale, senza rinunciare allo stile. Con la sua linea compatta e distintiva, rappresenta la soluzione ideale per una micromobilità sostenibile, 100% Made in Italy. Accanto a lei, Ohoskin porta avanti una rivoluzione nel mondo dei materiali: un’alternativa alla pelle tradizionale, nata dal recupero delle bucce d’arancia e delle pale di fico d’India, attraverso un processo produttivo circolare e cruelty-free.

“Microlino nasce con l’idea di rinnovare la mobilità urbana, puntando su un design unico e su un’elevata funzionalità, in un’ottica di sostenibilità a 360°”, spiega Uberto Gavazzi, Country Manager Italia di Microlino. “Durante la Design Week, insieme a Ohoskin, vogliamo attirare un pubblico ancora più attento ai dettagli e consapevole dell’impatto ambientale.”

Anche Stefano Mazzetti, Co-Founder e COO di Ohoskin, sottolinea l’importanza di questa collaborazione: “Abbiamo sempre cercato di creare un’alternativa alla pelle animale, offrendo materiali di altissima qualità e a basso impatto ambientale. Siamo orgogliosi che Microlino abbia scelto Ohoskin per ridefinire gli interni di un veicolo destinato a cambiare il modo di vivere la città.”

L’obiettivo comune è chiaro: offrire soluzioni concrete per un futuro più sostenibile, senza rinunciare all’estetica e al lusso. Con il loro lavoro, Microlino e Ohoskin mirano a sensibilizzare i consumatori verso scelte più responsabili, ridefinendo non solo il concetto di mobilità, ma anche quello di produzione dei materiali.

Alla Design Week 2025, il futuro della città prende forma. E ha il profumo degli agrumi siciliani.