Microlino e Valcastello Polo Club celebrano l’eleganza dello Snow Polo

In occasione del Valcastello Snow Polo Showcase, andato in scena il 28 febbraio, le montagne innevate hanno accolto un incontro d’eccezione tra sport, eleganza e innovazione. L’esibizione internazionale ha visto sfidarsi le Nazionali di Polo di Italia e Francia, offrendo al pubblico un’esperienza unica di polo su neve, ma anche un messaggio importante sul futuro della mobilità sostenibile.

Microlino, il micro-veicolo elettrico simbolo di design e tecnologia svizzera, ha annunciato la sua partecipazione in qualità di Technical Sponsor dell’evento, confermando così il proprio impegno nel promuovere una nuova idea di spostamento: efficiente, compatta e a zero emissioni. La presenza del marchio al Valcastello Snow Polo Showcase ha rappresentato un ponte ideale tra due mondi che condividono la stessa attenzione per l’ambiente e l’innovazione.

Organizzato con il supporto della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e della FIP (Federation of International Polo), l’evento ha saputo coniugare tradizione e modernità, offrendo uno scenario perfetto per mettere in evidenza un approccio più consapevole alla mobilità. In un periodo particolarmente favorevole per gli sport invernali, la scelta di Microlino come partner tecnico non è stata casuale.

La scelta di Microlino come partner tecnico per la mobilità ha sottolineato un impegno concreto verso la sostenibilità: un veicolo elettrico a zero emissioni che dialoga armoniosamente con la natura. Un concettoe che riassumono la filosofia del brand, da sempre attento a coniugare praticità urbana e rispetto per l’ambiente.

L’incontro tra il mondo del polo e quello della mobilità elettrica ha così offerto un’occasione per riflettere su come la tecnologia possa servire la sostenibilità, senza rinunciare all’eleganza e allo stile. L’immagine dei veicoli Microlino a sostegno di un evento così esclusivo evidenzia la volontà del marchio di affermarsi come protagonista anche nei contesti più raffinati e attenti ai valori ecologici.

Con la sua presenza al Valcastello Snow Polo Showcase, Microlino rinnova dunque la propria missione: rendere la mobilità urbana non solo più efficiente, ma anche più rispettosa dell’ambiente e piacevole da vivere. Un messaggio che trova eco perfetta tra le cime innevate, dove la potenza dei cavalli — siano essi meccanici o naturali — corre verso lo stesso traguardo: un futuro più sostenibile.