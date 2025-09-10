Microlino porta la mobilità elettrica Made in Italy al Cannes Yachting Festival 2025

Fino al 14 settembre 2025, la città di Cannes si conferma capitale internazionale della nautica ospitando il Cannes Yachting Festival, il più grande salone nautico in acqua d’Europa. In questo scenario esclusivo, tra yacht di lusso e innovazioni tecnologiche, a sorprendere sarà anche un’icona della micromobilità sostenibile: la Microlino, partner ufficiale della manifestazione.

Per tutta la durata dell’evento, sei veicoli elettrici Microlino saranno a disposizione di VIP, manager e giornalisti come navette ufficiali tra il Vieux Port e il Port Canto. Compatta, silenziosa ed elegante, questa citycar elettrica 100% Made in Italy offrirà spostamenti rapidi e confortevoli, dimostrando come la mobilità urbana elettrica possa integrarsi perfettamente anche nei porti e nelle località balneari.

La filosofia di Microlino si fonda su valori chiari: rispetto dell’ambiente, stile italiano, comfort e affidabilità. Il marchio, interamente Made in Italy, punta a rivoluzionare gli spostamenti urbani con una proposta che unisce compattezza e design distintivo. Il grande bagagliaio da 230 litri la rende sorprendentemente pratica, mentre le dimensioni contenute rispondono alle esigenze di una mobilità sempre più orientata alla sostenibilità e alla vivibilità degli spazi urbani.

Tra le novità più attese del Cannes Yachting Festival 2025 ci sarà la possibilità di ammirare da vicino la Microlino Spiaggina, una versione speciale del quadriciclo elettrico pensata per le destinazioni balneari. Con dettagli che richiamano lo spirito della Dolce Vita, come il tettuccio apribile, gli interni in pelle vegana resistente all’umidità e il volante con corona in legno, la Spiaggina reinterpreta in chiave moderna le leggendarie cabriolet degli anni Sessanta.

Dalle strade di montagna agli scenari marittimi, Microlino dimostra una versatilità unica che la rende ideale non solo nei centri urbani, ma anche in contesti esclusivi come Cannes. Come sottolinea Uberto Gavazzi, Country Manager Italia di Microlino: “Essere partner ufficiale del Cannes Yachting Festival rappresenta per noi un traguardo di grande prestigio e un’opportunità unica per raccontare cosa significa oggi la micromobilità Made in Italy. Microlino nasce per rivoluzionare gli spostamenti urbani, ma la sua versatilità la rende perfetta anche in contesti come i porti e le località balneari, dove stile, sostenibilità ed eleganza si incontrano naturalmente.”