MIDLAND EICMA 2025: In moto come in macchina con BikePlay PRO

Arriva finalmente la novità più attesa dai motociclisti di tutto il mondo: Midland lancia BikePlay Pro, la versione evoluta del celebre display multifunzione che porta la connettività e la sicurezza su due ruote a un livello completamente nuovo. Il nuovo BikePlay Pro è un dispositivo con funzione mirroring, capace di duplicare lo schermo e le funzionalità dello smartphone, Android o Apple, direttamente sul cruscotto della moto.

Con questo sistema innovativo, Midland offre ai centauri una guida più sicura e connessa, consentendo di utilizzare in tutta tranquillità le mappe del telefono, l’assistente vocale Google Assistant o Siri, la musica, le chiamate e i messaggi, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada. È la perfetta fusione tra tecnologia digitale e mondo motociclistico, un passo avanti verso un’esperienza di guida più confortevole, intelligente e protetta.

Il nuovo display da 5,5 pollici è più grande, luminoso e antiriflesso, garantendo visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole o in condizioni di scarsa illuminazione. Il touchscreen ad alta sensibilità, utilizzabile anche con i guanti, permette un’interazione rapida e intuitiva, pensata per chi vive la moto ogni giorno.

Una delle novità più significative di BikePlay Pro è la sua doppia videocamera anteriore e posteriore con risoluzione QFHD, che consente di registrare in qualità dashcam e monitorare costantemente l’ambiente circostante, anche di notte, grazie alla visione notturna. Il sistema può inoltre integrare sensori di pressione dei pneumatici, per un controllo totale dello stato della moto in tempo reale.

Midland ha pensato anche alla praticità: grazie al BikePlay Pro Remote, un telecomando da manubrio posizionabile accanto alla manopola, il motociclista può gestire le principali funzioni del dispositivo senza mai staccare le mani dal manubrio.

Un’altra innovazione chiave è la removibilità. Con aggancio a standard RAM e un connettore USB-C waterproof a sgancio rapido, il dispositivo può essere installato o rimosso in pochi secondi, offrendo comodità e protezione anche durante le soste. Inoltre, il sistema è modulare e aggiornabile, consentendo di aggiungere nuovi accessori, telecamere o sensori nel tempo, senza sostituire il corpo principale.

BikePlay Pro non è solo un display, ma un vero e proprio compagno di viaggio intelligente, progettato per chi considera la moto una parte integrante del proprio mondo digitale. Midland, con questa nuova versione, ridefinisce il concetto di guida connessa, offrendo ai motociclisti tecnologia, comfort e sicurezza in un unico dispositivo.

Con BikePlay Pro, la strada diventa più sicura, il viaggio più coinvolgente e ogni avventura su due ruote un’esperienza da vivere in totale controllo e libertà.