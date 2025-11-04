Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

MIDLAND EICMA 2025: In moto come in macchina con BikePlay PRO

Published

Arriva finalmente la novità più attesa dai motociclisti di tutto il mondo: Midland lancia BikePlay Pro, la versione evoluta del celebre display multifunzione che porta la connettività e la sicurezza su due ruote a un livello completamente nuovo. Il nuovo BikePlay Pro è un dispositivo con funzione mirroring, capace di duplicare lo schermo e le funzionalità dello smartphone, Android o Apple, direttamente sul cruscotto della moto.

Con questo sistema innovativo, Midland offre ai centauri una guida più sicura e connessa, consentendo di utilizzare in tutta tranquillità le mappe del telefono, l’assistente vocale Google Assistant o Siri, la musica, le chiamate e i messaggi, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada. È la perfetta fusione tra tecnologia digitale e mondo motociclistico, un passo avanti verso un’esperienza di guida più confortevole, intelligente e protetta.

Il nuovo display da 5,5 pollici è più grande, luminoso e antiriflesso, garantendo visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole o in condizioni di scarsa illuminazione. Il touchscreen ad alta sensibilità, utilizzabile anche con i guanti, permette un’interazione rapida e intuitiva, pensata per chi vive la moto ogni giorno.

Una delle novità più significative di BikePlay Pro è la sua doppia videocamera anteriore e posteriore con risoluzione QFHD, che consente di registrare in qualità dashcam e monitorare costantemente l’ambiente circostante, anche di notte, grazie alla visione notturna. Il sistema può inoltre integrare sensori di pressione dei pneumatici, per un controllo totale dello stato della moto in tempo reale.

Midland ha pensato anche alla praticità: grazie al BikePlay Pro Remote, un telecomando da manubrio posizionabile accanto alla manopola, il motociclista può gestire le principali funzioni del dispositivo senza mai staccare le mani dal manubrio.

Un’altra innovazione chiave è la removibilità. Con aggancio a standard RAM e un connettore USB-C waterproof a sgancio rapido, il dispositivo può essere installato o rimosso in pochi secondi, offrendo comodità e protezione anche durante le soste. Inoltre, il sistema è modulare e aggiornabile, consentendo di aggiungere nuovi accessori, telecamere o sensori nel tempo, senza sostituire il corpo principale.

BikePlay Pro non è solo un display, ma un vero e proprio compagno di viaggio intelligente, progettato per chi considera la moto una parte integrante del proprio mondo digitale. Midland, con questa nuova versione, ridefinisce il concetto di guida connessa, offrendo ai motociclisti tecnologia, comfort e sicurezza in un unico dispositivo.

Con BikePlay Pro, la strada diventa più sicura, il viaggio più coinvolgente e ogni avventura su due ruote un’esperienza da vivere in totale controllo e libertà.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Motori

Italian Renault 4 Festival 2025: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Spettacolo

Paola Iezzi: “Superstar” è il nuovo singolo, dal 7 novembre in radio e in digitale

Motori

BYD lancia “Back Friday”: più è vecchia la tua auto, più vale

Motori

LEXUS LBX: il nuovo stile della Vibrant Edition arriva in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Honda svela il prototipo V3R 900 E-Compressor: una nuova era di performance

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Topo Gigio debutta a teatro: il musical “Strapazzami di Coccole” incanta Milano e Roma

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

MIDLAND EICMA 2025: In moto come in macchina con BikePlay PRO

Motori

Bridgestone BATTLAX RACING STREET RS12: tecnologia racing per le moto sportive

Società

Domani sera a “È Sempre Cartabianca”: Ponte sullo Stretto di Messina, economia e disuguaglianze

Motori

Ottobre da record per Toyota: il brand giapponese domina il mercato italiano

Motori

Anche ad ottobre BYD continua il suo percorso di crescita nel mercato italiano ed europeo

Motori

Kia Italia: significativi cambiamenti nella divisione CX & Brand Marketing
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Suzuki ha svelato oggi, in anteprima mondiale a EICMA 2025, la nuova SV-7GX durante la conferenza stampa che si è svolta presso lo stand Suzuki, padiglione 6...

2 ore ago

Motori

Samsung e Stellantis: inizia la rivoluzione digitale nelle concessionarie europee

Samsung ha lanciato un ambizioso progetto di trasformazione digitale per la rete europea dei concessionari Stellantis, che prevede l’installazione di oltre 23.000 display di...

1 giorno ago

Motori

Hyundai e NVIDIA insieme per il futuro della mobilità

Hyundai Motor Group ha annunciato un’importante collaborazione con NVIDIA per la creazione della NVIDIA Blackwell AI Factory, destinata a rivoluzionare la mobilità e l’industria...

1 giorno ago

Tecnologia

Turtle Beach lancia Victrix Pro BFG Reloaded: controller modulare per PC all’avanguardia

Turtle Beach Corporation, azienda leader nel settore degli accessori gaming, ha annunciato il lancio del nuovo controller modulare wireless Victrix Pro BFG Reloaded –...

5 giorni ago