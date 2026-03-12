MINI Aceman SE: la nostra prova su strada

È una piccola crossover che punta tutto su stile e personalizzazione. Posizionata strategicamente tra MINI Cooper e MINI Countryman, la MINI Aceman incarna perfettamente lo spirito urbano del marchio britannico, unendo dimensioni contenute, tecnologia avanzata e il tipico carattere dinamico che da sempre contraddistingue le vetture MINI.

Con poco più di quattro metri di lunghezza, la Aceman nasce per muoversi con agilità negli spazi urbani senza rinunciare alla praticità di una vera crossover. Dal punto di vista stilistico la Aceman porta avanti una reinterpretazione moderna del linguaggio MINI. Le superfici sono pulite, le linee tese e le proporzioni compatte danno alla vettura un aspetto muscoloso ma equilibrato. Il risultato è un design che resta immediatamente riconoscibile, pur segnando un netto passo avanti verso l’era elettrica del brand.

All’interno ritroviamo un ambiente minimalista ma ricco di tecnologia. Il grande display circolare centrale per l’infotainment è l’elemento che cattura immediatamente l’attenzione e richiama l’iconica strumentazione delle MINI del passato, mentre la classica barra con i toggle switch mantiene vivo il legame con la tradizione del marchio. I cinque posti sono sfruttabili con facilità e il bagagliaio, che parte da 300 litri per arrivare a 1.005 litri abbattendo gli schienali posteriori, permette di affrontare senza problemi la routine quotidiana o un weekend fuori porta.

I materiali puntano su soluzioni contemporanee, come i sedili sportivi rivestiti in Vescin e le superfici tessili Dark Petrol impreziosite da dettagli arancioni. L’abitacolo guadagna inoltre molta luminosità grazie al tetto panoramico, che amplifica la percezione dello spazio nonostante le dimensioni compatte della vettura.

Le otto MINI Experience Modes modificano illuminazione interna, grafica e sound dell’auto, trasformando ogni viaggio in un’esperienza immersiva e personalizzabile. Tra le funzioni più utili nella vita quotidiana spicca anche il Parking Assistant Professional, capace di individuare un parcheggio libero e gestire autonomamente la manovra, anche da remoto tramite smartphone.

La versione protagonista della nostra prova è la MINI Aceman SE, dotata di un motore elettrico da 160 kW (218 CV) e 330 Nm di coppia. Numeri che, tradotti su strada, si percepiscono immediatamente: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede poco più di 7 secondi, mentre la risposta dell’acceleratore è sempre pronta e progressiva.

La batteria da 49 kWh di capacità netta consente alla Aceman un’autonomia di circa 270 chilometri. Un valore adeguato per l’utilizzo quotidiano e per affrontare con tranquillità anche tragitti di medio raggio fuori città.

In città la Aceman dimostra tutta la sua vocazione urbana. Lo sterzo è diretto e molto rapido, caratteristica che rende la vettura particolarmente agile nei cambi di direzione e nelle manovre tra traffico e parcheggi stretti. La spinta elettrica è immediata ma mai brusca, permettendo di muoversi con disinvoltura anche nei contesti più congestionati.

Sulle strade extraurbane emerge il lato più dinamico della vettura. La Aceman affronta le curve con un assetto piuttosto rigido e con una precisione che ricorda da vicino il carattere delle MINI tradizionali. Il motore mostra una vivacità notevole in uscita di curva, anche se accelerando con decisione nelle pieghe più strette il volante tende a trasmettere qualche reazione. Il comportamento resta comunque sincero e coinvolgente, mentre l’impianto frenante convince per potenza e resistenza alla fatica.

L’auto è complessivamente silenziosa anche alle velocità più elevate, qualità che valorizza l’esperienza di guida elettrica. Il rovescio della medaglia è un filtraggio delle buche non sempre impeccabile, soprattutto con i cerchi da 19 pollici opzionali che trasmettono qualche scossone sulle asperità più marcate.

Il listino della MINI Aceman SE (versione da 218 CV e batteria da 49,2 kWh) parte da circa 35.500 € per gli allestimenti d’ingresso come Essential o Classic, arrivando a oltre 40.000 € per la John Cooper Works