Simona Magnarelli nuova responsabile comunicazione press FIAT e Abarth, Siro-Brigiano alle PR digitali Stellantis

Simona Magnarelli assume la guida della comunicazione press di FIAT e Abarth. Andrea Laura Siro-Brigiano guiderà Lifestyle, Digital PR e New Media Stellantis.

Importanti novità nel panorama della comunicazione automotive: dall'8 settembre Simona Magnarelli assumerà la responsabilità della Comunicazione Press dei brand FIAT e Abarth, succedendo ad Andrea Laura Siro-Brigiano. Magnarelli riporterà ad Arnaud Belloni, CEO di FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l'Europa, continuando anche a occuparsi della comunicazione di Lancia.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore comunicazione, principalmente nell'automotive, Magnarelli ha lavorato in contesti sia italiani che internazionali. Dopo aver ricoperto incarichi in Toyota Motor Italia e trascorso anni a Sydney in veste imprenditoriale, è diventata responsabile dell'Ufficio Stampa FCA Italia. In seguito, con la nascita di Stellantis, è stata Lifestyle Media & Digital PR Manager e, dal 2024, dirige le attività di Communication & Events di Lancia nei principali mercati europei.

In contemporanea, dallo stesso giorno, Andrea Laura Siro-Brigiano ricoprirà il nuovo ruolo di Responsabile Lifestyle, Digital PR and New Media Stellantis per la regione Enlarged Europe. Riporterà direttamente ad Alessandro Nardizzi, responsabile della Comunicazione di Stellantis per l'area Enlarged Europe.

Siro-Brigiano, entrata in Stellantis nel 2025, vanta una solida esperienza internazionale nella comunicazione nei settori lusso, moda e beni di consumo. Da subito ha guidato la Comunicazione Stampa globale per FIAT e Abarth. La sua nuova posizione, creata appositamente, va a rafforzare la struttura comunicativa di Stellantis, affidando a una leadership dedicata le attività di Lifestyle Communications, Digital PR e New Media.

Nel nuovo ruolo, Siro-Brigiano sarà fondamentale per rafforzare la presenza e l'influenza di Stellantis nel panorama della comunicazione contemporanea, caratterizzato da una forte evoluzione digitale e da strategie sempre più mirate alla valorizzazione dei brand attraverso nuovi media.