OMODA & JAECOO e Mocauto diventano Official Automotive Partner di Armani Olimpia Milano

OMODA & JAECOO e Mocauto sono i nuovi Official Automotive Partner di Armani Olimpia Milano per le stagioni 2026/2027 e 2027/2028. La collaborazione, attiva dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2028, prevede la fornitura di una flotta di vetture elettrificate Super Hybrid ai giocatori, allo staff tecnico e alla dirigenza del club di basket più titolato d'Italia. I modelli scelti comprendono OMODA 7 SHS-P, JAECOO 7 SHS-P, JAECOO 8 SHS-P e OMODA 9 SHS-P, che saranno a disposizione per tutti gli impegni di campionato ed EuroLeague.



L'intesa tra le tre realtà di spicco di Milano mira a rafforzare i valori condivisi di passione, performance, determinazione e spirito di squadra. L'accordo arriva nel momento più esaltante per Olimpia Milano, reduce dalla conquista del 32° scudetto contro la Reyer Venezia e del triplete nazionale con Supercoppa e Coppa Italia nella stagione 2025/26. Il club, guidato da una storia gloriosa e da sei membri nella Basketball Hall of Fame, rappresenta l'eccellenza sportiva e il radicamento nel territorio milanese.



La nuova flotta comprende SUV di ultima generazione dotati di motorizzazioni Super Hybrid.



OMODA 7 SHS-P è un SUV plug-in hybrid da 279 CV e 375 Nm che vanta 92 km di autonomia elettrica WLTP (128 km in città) e oltre 1.200 km totali con consumi combinati di 2,3 l/100 km. Il modello top di gamma OMODA 9 SHS-P propone tre motori elettrici per una potenza di 537 CV, 0-100 km/h in soli 4,9 secondi e fino a 145 km di autonomia elettrica WLTP. JAECOO 8 SHS-P offre sette posti, fino a 428 CV, tecnologie come head-up display in realtà aumentata, dieci airbag e un vano di carico superiore a 2.000 litri. JAECOO 7 SHS-P, invece, garantisce oltre 90 km di autonomia elettrica, fino a 1.500 kg di capacità di traino e la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni. Completano la gamma italiana OMODA 5 e JAECOO 5, disponibili anche in versione benzina, full hybrid ed elettrica.



L'accordo rappresenta un passo importante nell'impegno dei brand verso la transizione ecologica e la mobilità urbana sostenibile. Mocauto, attiva a Milano dal 1963 e punto di riferimento nella distribuzione automobilistica del Nord Italia, rafforza così la sua presenza al fianco del club meneghino.



Le dichiarazioni arrivate sottolineano la rilevanza di questa iniziativa: Accogliamo con grande piacere OMODA & JAECOO e Mocauto nella famiglia dei nostri partner. Condividiamo la stessa visione: innovazione, sostenibilità e un legame autentico con Milano. Questa collaborazione accompagnerà il club dentro e fuori dal campo per le prossime due stagioni, ha dichiarato Christos Stavropoulos, General Manager dell'Armani Olimpia Milano. Alfredo Pastore, Sales Director di OMODA & JAECOO, aggiunge: Legare il nostro marchio al club più titolato d'Italia, in una città in cui abbiamo scelto di crescere, è un passo importante del nostro percorso sul mercato italiano. Con Mocauto portiamo sul territorio una gamma che unisce tecnologia, design e soluzioni elettriche e super hybrid. Infine Gianluca Italia, CEO di MocautoGroup, conferma: Serviamo i milanesi dal 1963 e l'Olimpia fa parte della storia sportiva di questa città: affiancarla insieme a OMODA & JAECOO è per noi motivo di orgoglio. Metteremo al servizio del club la nostra esperienza e la nostra rete per garantire una mobilità efficiente e sostenibile.



La partnership conferma l'attenzione di Olimpia Milano non solo verso i successi sportivi, ma anche verso l'innovazione e la sostenibilità, puntando su grandi marchi automotive che promuovono una mobilità all'avanguardia in una città dal respiro internazionale.